我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

荷(下)

一米陽光
聽新聞
test
0:00 /0:00

新鮮的蓮芯上部為鮮綠色，下部為黃白色；曬乾後的蓮芯三分之二是翠綠色，三分之一是黃色。蓮芯味苦，尤其是曬乾做中藥用的蓮芯茶味甚苦，不受飲茶人的待見。但中醫認為，蓮芯性涼味苦，有清心火、降血壓、止汗、養神作用，用之泡茶飲，適宜於高血壓頭昏、心煩失眠和夜間盜汗之人。

我家族中曾有一名因生意破產而失意的同輩，他曾拒絕和所有親人朋友來往，借住在我們家一處無人知曉的空房內。起初去看他，他總是鬍子拉渣，意志消沉，不願意多說話。

一日接到他的信息，說失眠厲害，請我和先生幫他帶些書本和蓮芯茶過去。漸漸的，再去看他，家中堆滿書報的茶几上總有一杯蓮芯茶，他說睡眠有改善了，精神狀態也漸漸變好。

大半年後的一天，他離開了那處空房，應聘了一家和他原本的企業做同樣產品的工廠做機修工，再後來，當了總工程師，不僅償還了以前的債務，還持有了目前企業的股份。他始終保持喝蓮芯茶的習慣，習慣了用蓮芯茶的苦沖淡他內心的苦，勇敢面對生活的苦。

放學回家的兒子總是滿頭大汗，趕緊拿出冰箱裡的蓮蓬讓他解饞。剝蓮子是一場趣味與滿足並存的體驗：先從蓮蓬中摳出淡綠色的蓮果，撥開厚實有彈性的外皮，再對半掰開白嫩的果肉，取出蓮芯。處理好的蓮子鮮甜爽口，而若連著蓮芯嚼下，清甜中增夾雜了一絲苦味。以後，兒子在青春期沒有經歷臉部青春痘的困擾，和他喜歡吃蓮子不無關係。

春末，荷葉青翠連連，孕育著花苞露出尖尖角。夏初，當人們開始在長橋、湖心亭、斷橋、北山路關注西湖當年第一朵綻放的荷花時候，南山路和西湖之間的樹林、草坪與溝渠，是兒子放學後的樂園，他在這兒捕捉小魚、捉螺螄，甚至與草叢裡的野兔和樹林中的松鼠為伴。

我曾為兒子在夏日做過一道鮮荷藕粉湯圓：湯圓煮好，加入藕粉勾芡，盛入白色的大碗中，用新採的荷花花瓣點綴在碗壁。絲滑的藕羹，軟糯的湯圓，淡淡的荷香，甜蜜的回憶。

我跑過蘇堤，經過雷鋒塔底，路對面有一片樹林。有一個黃昏，天色漸暗，遊人稀少，我和兒子在樹林的小徑徒步。聽到背後傳來哼哼唧唧的響聲，轉頭發現有忽一隻龐大的黑色四腳動物橫穿小徑，身後跟著兩隻稍小的身影。我抓緊兒子的手，使盡渾身解數往回跑。次日的當地新聞報導，前晚有一頭野豬媽媽帶著兩隻小豬仔遊西湖，告誡遊人近期不要靠近那片樹林。

回到南山路了，不知不覺，已繞西湖一圈。路面有剛飄落的梧桐樹葉，呼應著長橋公園的那池殘荷，路邊的知味觀-- 杭州傳統小吃店門口有行人排隊。

回憶如冬日殘荷的倒影，縱然錯綜複雜，也如知味觀裡的糖藕，綿長甜蜜。（下）

失眠 破產 高血壓

上一則

「只要被我摸到 我就會教」74歲廖學甫研讀原文 創划槳口訣

下一則

今天是肥日或瘦日？

延伸閱讀

迷路的自由

迷路的自由
營養師教吃湯圓元宵4字訣 正餐後吃反而好原因曝

營養師教吃湯圓元宵4字訣 正餐後吃反而好原因曝
2餡料熱量最高 營養師推元宵節DIY「五彩湯圓」助健康

2餡料熱量最高 營養師推元宵節DIY「五彩湯圓」助健康
料理功夫／手工鹹湯圓

料理功夫／手工鹹湯圓

熱門新聞

圖/123RF

天倫失樂記（上）

2025-02-22 01:02
好吃的米凍皮來自好品質的稻米，蘸醬增味，不蘸醬滿口米香。（圖/傅士玲提供）

在小吃中還鄉

2025-02-23 01:02
夜晚盛開的曇花。（圖／作者曾妙容提供）

一株老曇花

2025-02-23 01:02

老有所依

2025-02-24 01:00

人要衣裝

2025-02-24 01:00
老伴燒的紅燒蹄膀。（圖／作者葉元凱提供）

烹飪之道

2025-02-20 01:00

超人氣

更多 >
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿
澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？
MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬