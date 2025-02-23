讀高中的時候，正值文革後期，本來教學秩序已經在恢復之中，卻因為一起事件而中斷了進程。這起事件發生在河南 省馬振扶公社中學，一個小女生因為不愛學習英語，被老師批評，一時想不通，就自殺了結了自己年輕的生命。因為這起不幸事件，全國就掀起了一場反擊修正主義教育路線回朝的運動，我們學校也不能倖免，嚴謹的教學秩序遭到破壞，老師不敢認真授課，學生不願認真學習，各科不再都考試，如果考試，也是開卷。

就在這個時候，撲克牌趁虛而入，闖入了我們的生活，成為我們玩樂的新寵。那個年代，物資極度匱乏，即使是撲克牌，市面上也很稀缺，於是，很多玩家就自己製造撲克牌。不用說，這種自製的撲克牌質量低劣，看起來不悅目，摸起來也不舒服。

同學中有個姓夏的，有些口齒不清，常常遭到同學們的挖苦譏諷；又因為他跟那時一個被槍斃的罪犯同姓，大家提起他，都用那個罪犯的全名來指代。他不知從哪裡弄來了一副市面上賣的那種高大上的撲克牌，憑著這副牌，他在班裡的地位就如日東升，紫氣東來。

大家在課間都拚命巴結和討好他，以便課後能被他欽點，進入打牌的圈子。進入這個圈子的人數有限，夏也不張揚，有幸被點名的同學也不敢張揚。這時候，他含混不清的聲音就是最美妙的音樂，沒有誰會再奚落他；也沒有人再膽敢以那個罪犯的全名來稱呼他了。

下午課後，進入打牌圈子的同學們生怕其他同學來騷擾，就悄悄約了，到了學校附近虹山腳下，爬上山頂，坐在山頂打牌。山頂上，我們那個小山城盡收眼底，虹山腳下的水庫也晶瑩可望，金色的陽光漫天鋪灑下來，涼風拂面，心情爽得不得了。撲克牌洗了一遍兩遍，大家輪流摸上牌來，然後鬥智鬥勇，比在課堂上學習還認真，打起牌來。誰輸了，自然會被罰，彼此身無分文，沒有賭資交出，輸家就在贏家的笑聲中，圍著山頂殘破的小廟繞一圈。這樣一直打到夕陽西下，大家這才萬般不捨地下山回家。

那段時間，每天下午放學之後，都有這樣一個快樂無比的課外活動相隨。現在回憶起來，彷彿又進入到了那種幸福的氛圍。