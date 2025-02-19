在我們都以為死神被姊的強大嚇跑了的時候，它又如幽靈般悄悄地潛回到了姊的身邊。

六年前的一天，我突然接到了姊的電話，說她回來了，她的疾病轉移了，情況不好。我趕到醫院，詢問姊的病情，醫生嚴肅地告訴我，情況不是太樂觀，估計最多也就半年的時間了。男兒有淚不輕彈，但我聽到這個消息，想到陪伴幾十年的親人的生命即將進入倒計時，回到家中還是忍不住抱著妻子大哭了一場。

在姊的舊病復發後，我突然感到與姊在一起的時日是如此珍貴，說不定哪一天無情的病魔就會讓姊離我而去。面對病中的姊，我顯得弱小而無能為力，只能做個旁觀者，任由病魔一點點地吞噬姊的生命。唯一能做的，就是在姊身體許可的情況下，盡量帶著她到周邊轉轉散散心。每次我都刻意多為姊拍些照片，用光影把這些為時不多的珍貴時光留存下來，以後我想她的時候就可以拿出來看看。姊心裡可能也明白，拍照時她從來不顯露內心的苦痛，總是體現出堅強樂觀的一面，每張照片展現出的都是一張張笑臉。

半年過去了，奇蹟彷彿又出現在姊的身上，經過治療，姊與死神再次擦肩而過，居然又挺了過來。隨後的幾年，姊經歷了更頻繁的化療，一次次與厄運較量著，一次次地打退了死神的威脅。我也期盼著這樣的奇蹟持續著，能讓我的姊繼續陪伴在我們的身邊。

父母不在後，姊的家就是我感受親情的港灣。姊愛整潔，無論是過去還是在病中，總是將簡樸的家裡收拾得乾乾淨淨，讓人覺得舒適而溫馨。平日裡隔三差五我喜歡到姊那兒去坐一坐，和姊聊聊日常裡的細碎，姊是個快言快語的人，從生活裡的雞毛瑣碎到工作中的明暗雜陳，和姊一聊，便都成了稀鬆平常的事。姊常說：「人一有病，把世間的事就看開了，能健康地活著，比什麼都好。」

姊也總是以欣賞和寵愛的態度對待我這個小弟，哪怕我有一點微不足道的小成就，她也是津津樂道。姊有什麼心裡話也願和我傾訴，我時常默默聽著，即使有些話她之前已說過兩三遍了，我依然表現出感興趣的樣子，能說表明姊的狀態還好，就怕哪一天我再也聽不到這些暖心的絮叨了。姊是我生命中溫暖的光亮，我也成了她病中精神上的慰籍。

姊靠著樂觀和頑強，在親人們的鼓勵下積極配合著治療，生命的光忽暗忽明地閃爍著。我心疼著姊，卻只能眼睜睜地看著被病魔折磨著的她日漸憔悴。我祈禱著新的治療手段和藥物能盡快出現，讓姊能得到救治，讓好運能再次降臨到姊的身上。但最終姊還是沒能打敗死神，在搖晃著咬牙又堅持了幾年後，再次住進了醫院。

由於惡疾的迅速擴散，近一個月的時間姊都無法進食，僅靠藥物維持。姊已意識到這可能是她最後的時日，當她轉到危重病房，一名熟悉她的護士長專門來看她，安慰她說 ：「阿姨，不用擔心，這次和以前一樣，再住幾天就好了。」姊微笑著平靜地說：「謝謝你們這些年的照顧，這一次恐怕我走不出去了。」年輕的護士長聽完眼淚刷地便流了下來，哽咽著說：「阿姨既然知道了，我們就好好護理你，讓你少受些痛苦。」

等待死亡是多難熬的一個過程呀！姊拉著我的手無力地說：「能早點結束就好了。」看著姊無助的眼神，我心如刀絞卻不知怎麼去安慰，只能背過身去默默流淚。

在二○二○年春節 來臨前的一天，姊走了，從此再無病痛的折磨，對她來說也許是一種解脫。我挑出一張姊站在金燦燦油菜花前的照片放在她的身前，這是我為她拍的一張照片，姊在春天裡微笑看著這個她留戀的世界，我希望她遠行的路上也是春花爛漫，有繁花 的陪伴姊就不會孤獨了。奈何風起葉飄零，只盼化泥又重生。淚嘆一往無逢期，故顏唯有夢中遇。春節的前夕，我又夢到了姊，夢到她帶著我到西瓜田裡吃沙甜的西瓜；夢到她扶著我，一圈圈地跑著讓我學騎自行車，夢裡我的姊多年輕呀！（下）