「紅樓夢」裡，賈府日常生活是以賈母為中心展開的，如吃酒、說笑、聽戲、鬥牌、祭祀、逛廟、打醮、行酒令。書中還描述了賈府逢年過節，年邁的賈母與兒孫們鬥牌、投骰，老少四代一道享盡天倫之樂的故事。

書中這類故事，體現出中國的那句俗語「小賭怡情」，這句俗語也滲透在中國社會與家庭中。「小賭怡情」的意思，是說小賭玩樂可以讓自己和大家心情愉快，富有趣味，在輸贏之間交流情感。

在我的童年記憶裡，最高興的事是過大年，難忘的是除夕夜母親帶我們小哥仨玩撲克憋七，讓我接觸到了小賭怡情。

大年三十晚餐後，母親給十一歲的二哥、九歲的三哥還有七歲的我發壓歲錢；壓歲錢是一元新鈔票，我興奮得如同飛上了天。我把錢疊好，放入新衣服的口袋裡，想著什麼時候花掉它。母親發完了壓歲錢，帶我們玩撲克憋七，一次賭注兩分錢。可我捨不得那一元錢，不願下賭注，母親見我不捨得，就給我幾個兩分硬幣做賭資，我才去玩。

四人玩了幾把，有輸有贏，最後母親把她剩下的硬幣又平均分給了我們兄弟三人，我手攥著硬幣，心裡覺得很甜和滿足。不富裕的年代，孩子幾乎沒有零花錢，唯有春節 才能得到一點壓歲錢，覺得很珍貴，心裡盤算著錢的用途。後來，我學打乒乓球，就用這一元錢買了一支乒乓球拍。

除夕夜玩紙牌時，母親講述她未出嫁的過年時，姥姥帶她兄妹們玩紙牌遊戲，也是分給每人一點錢幣當「賭資」。小賭有趣在於有了一點賭資，贏了會開心高興，輸了也沒有失去什麼；但是輸了就要思量辦法去贏，集中精力，觀察判斷，尋找機會，爭取贏錢到手，這樣的小賭會更有意思。

現在回想母親的話，不僅講出了「小賭怡情」的深層道理，而且也暗示人做任何事時，要動腦筋，盡力做好，減少失敗，取得成功的信念。如果大人對小賭引導有誤，又有些過度，而且孩童也沒有憬悟，會導致誤入歧途，將來招致「大賭傷身」的後果。

還有的就是，母親在除夕夜小賭之後，把她餘下的硬幣均分給我們，也是一種暗示，是讓我們理解作為母親，對大小孩子一視同仁。母親是把她的關愛公平分給每一個孩子，同時也顯示出母親將來要把家裡和自己的的財產平均分給孩子們的意識。

如今，作為父親也是姥爺的我，對當年母親的用心，愈加覺得有益。身在美國，中國春節到來時，我與兒孫們玩玩麻將，打打撲克，講講我小時候的故事，小賭怡情的過程，享受娛樂，加深三代人的親情。除夕夜，我會分給孩子們每人一個同等金額的小紅包，表達對兒女子孫的關愛和祝福，期望平安健康、家庭幸福。