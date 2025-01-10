一九七一年我從瀋陽調到三線湖北宜昌山區，在那裡待十八年，從副廠長兼總工程師崗位退下。孩子都大了，老想離開大山到城市，我想我從領導崗位退下來是個機會。

三線怕職工隊伍波動，人是好進不好出。廠級幹部是部任命的，雖然我退下來，但調出必須經部同意。我當廠領導時，到部裡去次數也不少，但接觸的多是技術和財務部門，我想調出來，到部裡找誰？一頭霧水。

此時，我在瀋陽當科長時的一位技術員，是我部下，是老鄉，又是我太太滎陽高中的同學，正好來三線廠出差，說起來我們正為想調走發愁的事，他說：「這好辦，管幹部的司長是我一個村的，姓蔡，我喊他哥，他弟弟是我同學。蔡司長也是咱們滎陽高中同學，比我們高兩屆。我回瀋陽時一塊到部裡找蔡司長。」就這樣，到部裡很快辦好了同意我調出的手續。我太太這位高中同學來出差，對我們而言真是「久旱逢甘霖」。

部同意調出，但不給安排單位，要自己找地方，還不能回瀋陽原廠。我和太太商量來商量去，決定回老家河南鄭州 找單位吧。我們在鄭州跑了幾個單位，都不要人，尤其是幹部更不好安排。

一個晚上我們去看望我太太的同學石女士，正好石的弟弟也在，就把我們調動情況和現在遇到的難題說了一下。石女士是在醫院工作，我和太太都是搞機械的，去不了醫院。正在愁的時候，石的弟弟說：「你們要是不嫌我們廠小，可到我們廠看看。」他扼要說了他廠的情況，我們決定次日去看看。

第二天約十點，我和太太先到廠裡車間轉了一圈。廠不大但還算正規，我太太是搞設備的，她印象還可以，我們商量，如果這廠要人，可以考慮來。

接著我們到廠長辦公室，向廠長介紹了我們的情況和來意。廠長姓袁，很熱情，他又把管人事副廠長、人事科長叫來，聽了我們介紹，他們當場就定了，表示歡迎我們來，讓我們喜出望外。但要按幹部調入程序進行，大約二十天後辦好了所有手續，我全家就搬到了鄭州，三居室房子也安排妥當，孩子們很高興。後來我們得知，該廠正缺總工程師和設備科長。一九八九年六月某日，我女兒參加英語班學習。那天下雨，下課回家路上鞋濕了，在一個亭子裡換鞋，地上有一張報紙，撿起來包濕鞋，她發現夾縫裡有一則廣告，是河南某醫學院在美國留學生 回國徵婚。那年我女兒已二十二歲，頓時覺得是個機會，一定要去應試一下。

我先到某醫學院學生處了解，確有此人，我女兒就去應徵了，見面後，都滿意。男孩很慎重，又請他的同學到我家來，一起看了我女兒，進行了面談，又了解了我家的情況，認為我家情況不錯後，他們確定了關係。因為當時大陸正鬧學潮，男孩怕回美國有影響，兩人舉行了最簡單的婚禮，他就匆匆回美了。當年九月我女兒也申請去了美國，十年後我和太太也到了美國。我女兒到美國讀了大學和研究生，現在有一份不錯的工作，家庭很幸福。

巧事，實際就是機遇，人的命運和機遇緊緊相連。巧事，人人都會遇到，甚至遇到多次，重要的是要「認識是機遇」，繼而反應快，要抓住，不要失去。只有抓住了，機遇才會變成巧事。命運想逆轉的人，就是不斷尋找機遇，機遇總是給有準備的人。我一生是幸運的，就是沒有失去機會。(下)