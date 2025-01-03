讀中學的時候，正是文革時期，學業很是散漫，課餘時間，只要不想學習，就可以不學習。於是，課餘時間基本上都是玩。

有段時間，我們跟著W同學習武。他就住在我就讀的中學校園裡，是校長的公子，人長得帥，而且對自己的帥也非常有信心，曾經放話自己是「世界上最美最美的美男子」。人長得帥還不算，坊間還盛傳他會武術。

我們幾個低年級的同學經過輾轉介紹，找到了他，畢恭畢敬拜他為師，決心跟他一招一式學武術，圖的是有點功夫在身，免得上學放學路上被街頭的小混混欺負。他沒有拒絕，就收了我們做弟子。做了他的弟子，大家就成天尾隨著他，幫他做了家務事，然後，就在他的指導下習武。

他端足了師傅的架子，一直不教我們連續的套路，只是讓我們練基本功。基本功裡當然首先是蹲馬步，他讓我們在大樹下蹲馬步，我們也很認真，屏息靜氣，一蹲就是半個時辰。蹲了有好長一段時間，師傅這才開始教我們起式。

就在練起式期間，他帶著我們在校園裡招搖的時候，跟另一群同學發生了衝突，雙方卻只是保持對峙狀態，口吻都狠毒無比，拳腳卻不相隨。他披著一件軍大衣，叫罵到高潮處，就會雙肩一抖，把軍大衣抖下，我們中的一個便會迎上一步，把軍大衣接了。對方一驚，以為他要動手動腳了，往後跳開一步，卻不料他又調臉過來，示意給他把軍大衣披上。軍大衣在他的雙肩上起落數次，最終卻沒有啟開戰端。

起式學了好長一段時間，以為他就要教我們真功夫，進入套路了，不想，他卻只教我們一招鮮：掃堂腿。我們幾個每天都會起個絕早，到校園的大禮堂司令台上苦練掃堂腿。大禮堂的玻璃窗戶大都被頑童打破了，裡面從來不打掃衛生，灰塵積了幾寸厚；掃堂腿一圈一圈打將去，周圍灰土就如沙塵暴 捲起，我們整個人便裹挾在沙塵暴中，煞是壯觀。

終於有一天，我們大夢初醒，覺悟過來，知道師傅其實就只會幾下花拳繡腿，就都紛紛棄他而去了。