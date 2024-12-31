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知青伙房找大廚(下)

顧華

王師傅幹了幾個月以後，縣裡成立革命委員會，叫王師傅回去縣食堂恢復工作。王師傅巴不得不在村裡掙工分，馬上回到縣城裡拿工資。大隊幹部開會討論後，決定派村裡張師傅到伙房做廚師。

張師傅本職工作是屠夫，經常做一些滷味到鎮上去賣。張師傅的大廚手藝比王師傅差很多，做出來的飯菜很一般，不過他經常出去到附近村鎮紅白喜事幫大家殺豬宰羊屠牛，有時能帶回一些葷腥，給知青伙房改善生活。

有一次鄰村的牛病死了，張師傅去屠牛，給我們知青伙房帶回來兩斤死牛肉，大家高興得像要過年一樣，根本不管牛是什麼病死的（好在當年還沒有「瘋牛病」），下工後到伙房幫廚，剁白菜、包餃子，吃得可高興啦。

張師傅幹了幾個月以後，嫌棄花很多時間做一天三頓飯，而且沒有什麼油水，還經常耽誤他的屠夫活計，決定辭去廚師工作，專心他的屠夫工作。村支書召開全體知青會議，告訴我們村裡沒辦法再派廚師給我們，要我們自己想辦法。

這時知青裡小個子、默默無聞的男生李同學站起來，說他可以承擔廚師的任務，大家都很驚奇，也都持懷疑態度，七嘴八舌地問他：「你行嗎？你做過多少人的飯？」李同學很有信心，說讓他試工一個月，如果不滿意可以再找人。村支書也沒有別的辦法，只能同意李同學暫任廚師。我和李同學是好朋友，在中學三年放學後經常一起到各自家玩，從來沒有見他做過飯，我也不知道他能不能勝任。

王師傅和張師傅做主食基本上不換花樣，麵粉做饅頭、花捲，玉米麵做窩頭、玉米麵粥。李同學新官上任三把火，要給大家做炸醬麵，讓我去村裡供銷社買兩斤黃醬。

三十個人大概要吃二十斤麵，做麵條要硬麵，只見他把麵粉倒入麵缸裡，加水和麵，因為水少麵多，揉起來很費力。李同學把和好的麵分成四團，五斤一團，讓我幫他一起揉。麵糰揉得滋潤後，就開始擀麵條，擀麵棍有四尺長，麵糰大又硬，擀了一團後就氣喘吁吁。我也學著幫他擀麵條，很費力。

知青們下工回來，得知新大廚李同學做了炸醬麵，個個興奮異常，幾個月來總算換一個口味了。看著大家一起大口地吃著炸醬麵，李同學和我由衷地高興。

我直接問李同學：「你什麼時候學會做飯的？而且是做這麼多人的飯。」李同學說他一直喜歡並觀察所有人做飯的過程，包括王、張師傅，心裡都記住了，現在正好有這個機會，就接過來了實踐一下。

玉米麵是我們的主食，每天啃窩頭早就吃膩了，李同學把玉米麵加少許白麵和澱粉，揉起來擀成一公分厚，用刀切成一公分大小的丁，煮熟後再加白菜蔥蒜炒，類似北京的炒疙瘩，但是用玉米麵做的。只是同學們回來後，李同學要一鍋一鍋地炒，大概要炒六、七鍋，比蒸一屜窩頭麻煩多啦，可是看到同學們吃得高興，誇獎他的好廚藝，李同學笑得合不攏嘴。

我和李同學合作了快一年的時間，他真是一個天才廚師，每天琢磨著給大家換花樣，用僅有的飯費給大家調理伙食，變換花樣。我也和李同學成了共同患難的朋友。

後來我被調到工廠做學徒工，離開農村。幾年後朋友結婚，我去參加婚禮，沒想到婚慶的大廚竟是李同學，主持六十多人的婚宴。只見他戴著潔白的圍裙，正準備炸「松鼠桂魚」，那條桂魚切得肉骨分離，魚肉切成麥穗花刀，專業廚師的水平。他做出來不同口味的菜有模有樣，色香味俱全，為新人提供了豐盛的宴席。

事後才知道李同學在醫院裡做電工，業餘時間發揮他的特長，顯示一下廚藝，賺些外快，貼補家用。

這些都是半個世紀以前的事情，當年十五歲的孩子離開父母到農村的生活經歷，一輩子難以忘懷，特別是和李同學一起在廚房的日子，永遠留在記憶裡。(下)

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