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防川普再祭旅遊禁令 多所大學建議國際生明年1/20前返校

學海豹部隊用這姿勢小憩 只睡十分鐘就能恢復精神

研究生宿舍雜記

黃惠民

一九八○年秋季我剛到美國喬治亞州大學留學，沒有車又不熟悉附近的環境，只能選擇住在學校宿舍Morris Hall， 那是唯一的研究生宿舍。

宿舍離學校Sanford體育場不遠，一個星期六下午，主場大學足球賽的震耳觀眾吶喊聲不時傳來，引起愛好運動的我的好奇。我請教宿舍中一位美國學生，他眉飛色舞地解說比賽過程，並且鼓勵我一定要身歷其境去觀看球賽，領教一下美國校園文化。我雖然終究不曾親臨現場看球賽，但是經過多年研究球賽規則，卻讓我變成足球通，享受足球文化四十餘年。

宿舍西邊有個磚頭小建築包含交誼廳，屬於Baptist教堂管理，廳裡有沙發椅、桌球檯、咖啡機、小廚房，基本上是提供教友學生聯誼娛樂的場所。好奇心所致，我很快就發現有基督徒研究生經常在交誼廳內閒談，然後打打乒乓球，氣氛非常融洽。初來乍到，喜歡打乒乓球的我也不定時地加入這群團體，除了切磋球技，經過交談日常生活後，也得以加強我的英語對話。熟悉熱門音樂的我，也在打球時不時加入這些美國學生哼唱老歌及當時的流行歌曲。

在這群美國研究生當中，Roger還主動邀請我每個星期二晚上到交誼廳享用便餐，因為每個周二他輪值掌廚煮肉丸義大利麵。另外有個虔誠的基督徒同學，除了教導我美國大學足球規則外，還邀請我星期日參加主日學。

我非常感恩這些熱情的美國同學，讓我逐漸融入美國學生生活圈。個把月以後由於課業繁重，我不克再參加這些活動，只是沒有想到四十年以後，我才真正受洗成為了基督徒。

為了方便宿舍內學生深夜讀書討論，學校在二樓開放一間讀書室，供給有此需要的人通宵達旦；一樓廚房旁陳設包括微波爐、零食販賣機、電動遊樂器。不幸周圍許多兄弟會（fraternity）經常在周末舉辦派對活動，喧鬧的音樂經常騷擾我們到晚上十點以後。有人報警後經過校警取締，如此引起某兄弟會報復行動，破壞宿舍內微波爐，造成住宿生許多不便。

由於在學校包伙費用較貴，而且口味不適合吃慣中國飯菜的我，於是跟從台灣同來的簡、蕭兩位同學合夥買菜開伙，三人輪流掌廚。偶爾我們邀請三人當中認識的美國同學共餐，如此生活大家倒也其樂融融。

不少台灣來的同學在研究生宿舍廚房自炊，由於油煙機通風系統不如中國廚房設備齊全，產生的菜味引起某些外國學生的反感，除了有些放在冰箱的剩菜不翼而飛外，有人控舍監訴我們中國學生汙染環境，危害人體健康。幸好經過調查並無其事。

因為這些不快事件，加上我們來久了以後逐漸成為有車階級，一學期後我就另尋公寓，從此居住得到較多的自由。總而言之，像我這種吃不慣西餐的留學生，初來乍到住在學校宿舍是相當不錯的選擇，在這一段時間承蒙美國同學熱情對待，讓我逐漸適應校園文化與社區生態。

足球 兄弟會 義大利

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