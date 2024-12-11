吃完早飯，我馬上趕到和同伴約好的碰頭地點，兩人一起遊北京城。我們去了天安門 廣場、故宮 、天壇、中山公園、王府井大街，一整天馬不停蹄，累得夠嗆。萬里長城沒有去，不是不想當「好漢」，而是時間不允許。我們特意在天安門廣場拍了照片，當時的想法很單純，認為有了這張照片，就可以對人說我去過北京了。

我們在北京待的時間，從頭到尾不足兩天，就又坐車回到天津，重新登上由哈爾濱到上海的那一趟車。火車到南京，我們再次下車，先去中山陵拜謁孫中山先生陵墓，再去夫子廟，在南京城區也稍稍停留了一會兒，就又匆匆回南京站，簽票坐南京直達上海的車回滬。

當時我們年輕，有機會總想到各地看看。北京是五個朝代的都城，南京也號稱「六朝古都」，去一趟很值，只是很多景點沒去，留下的遺憾很多年後才得以彌補。

這次回上海探親中途幾次上下，其結果就是車上的座位沒了保證，大多時間是站著的，多虧了同車一些好心的「知青」朋友，見我們太累，將他們的座位讓我們坐一會兒。我看到有些沒座位的人，鑽到座位底下睡覺，當年的「知青」，在探親返鄉的火車上都受過這樣的罪。如今每當我看到有關中國農民工春節返鄉出現困難的狀況時，我都會回想起當年我們「知青」回家探親的往事。

到上海見到父母我很開心，睡在那熟悉暖和的床上也覺得非常舒坦，這畢竟是自己的家，感覺好極了。家鄉的飯菜更是讓我饞得不得了，我們在農場每天吃饅頭和玉米碴子粥，蔬菜品種少，冬天只能喝沒幾片葉子的菜湯，葷菜就更少了，常常幾個月吃不到肉的。

所以在上海的那些天，我敞開肚子吃，恨不能將兩年沒吃的家鄉菜都吃遍。父母也盡量滿足我的要求，平日積攢下的肉票、蛋票都用上了，那些天在家覺得好享受，像是從來沒有過上這麼好的日子似的。

然而，在上海探親的日子，幾乎一眨眼就要結束了。人的感覺就是這樣的，不想過的日子覺得慢，甚至可以是度日如年，而想過的日子，就覺得過得飛快。在進入返程倒計時的最後幾天，我忙著排隊去買回程的火車票，買帶去農場的一些日用品和食品。食品中有我們南方人喜歡吃的大米，那都是父母省下來的；還有可以久放的鹹肉和香腸。

回程火車上，大多是結束探親要回東北的上海「知青」，行李架上都塞得滿滿的，大家都往回帶很多東西。站台上擠滿來送行的父母和親屬，等到汽笛一響，車輪啟動，車上車下哭聲一片。短暫團聚後再離別，似乎比第一次離開上海去農村時的送別，更讓「知青」和親屬依依不捨和難過，親情也只有在經歷過離別後，才讓人有更加深切的感受。

我坐在火車上，此時的感覺和來上海時已是天壤之別，來時喜悅興奮，期盼想望，回去時傷感悵然，不敢面對父母的淚眼，也不知道未來等待我們的是什麼，這來去感覺上的巨大落差可謂刻骨銘心，是我們每一位當年的「知青」都不會忘記的。