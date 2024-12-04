我曾教過放牛班(下)

第二天傍晚，剛跨進教室門就感覺不對勁，因為學生寥寥無幾，心忖難不成在罷課 ？但一名女生感慨地告訴我，那些同學很無聊，為了看人爭風吃醋，一窩蜂跑去操場。

我為了召回學生匆匆跑去，到了操場只見兩個男生正在幹架，而一眼就認出其中之一就是向我丟粉筆的男生，而且他已居於劣勢。另一個我不認識，但由他制服上的繡字，知道他是高三學生。我一時也不知怎的，竟起了私心，不分青紅皂白地用雙手把他們一分，也許是出手重了一點，兩人都各自一個蹌踉，後仰了好幾步，而那個高三學生則向我怒吼：「你是什麼人？干你什麼屁事！」接著我學生則對我說：「老師，您別管。」

接下來，那高三男生轉而向我挑戰。我因小時曾跟一老僧習武，加上在做預官時又學會擒拿，所以交手只兩三下，就把他撂倒地上，但卻連忙把他扶起。正當我要規勸兩人時，一件趣事發生了，沒料到我班上一女生突然跳出來說：「別鬧了！選擇權在我，我一個都不中意。」

我這班學生把我當作英雄般地擁戴，但回到教室之後，故態又復萌了，我於是脫口大聲道：「大家看著我！」於是把一根粉筆給他們傳閱，接下來，我把它慢慢塞進嘴裡，嚼了嚼就嚥下，稍停，又把它從右耳慢慢拉出，並且再度傳閱。對我來說，這只不過是個雕蟲小技，但卻引起熱烈鼓掌。

雖然「安可」之聲不絕於耳，但我仍然不為所動，進而和他們訂了一個協約，也就是，每天只表演一個魔術，但書則是專心聽講。我也真沒料到魔術的魅力是如此驚人，從此個個都乖得要命。

只不過，一次隨堂測驗，暴露出他們脆弱的基礎，四十五名學生，竟然沒一人及格。我於是改弦易轍，把他們分成五個小組，而以接近六十分的當組長，每在第二節課上到一半時，便發十條作業給他們個別討論，然後各自推舉一人，上黑板比賽。我這個方法的用意是在於挑起他們的榮譽心，果不其然，這方法也奏效了，由於我在作業之中穿插了初中數學，他們的基礎又重新鞏固，興趣接著更是盎然了。

從高二上教起，一直到他們畢業，最後讓我非常欣慰，該屆大專聯考，這群可愛的小牛們個個上榜，而且還有好幾個數學拿到滿分。(下)