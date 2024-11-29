近聞「軍友社」公告，由於受到交通部觀光 署「發展觀光條例」落日條款的影響，全台灣的國軍英雄館都必須於明年取得旅館營業執照，方能繼續經營，所以軍友社決定，所屬八家國軍英雄館將陸續暫停受理住宿接待服務。此項消息一出，網友們連「時代的眼淚」之感慨都出籠了。

話說軍友社是中華民國 國防部在一九五一年成立的非政府團體，常舉辦敬軍獻款勞軍等活動，並在各縣市經營國軍英雄館，提供軍人或符合條件的退伍軍人（亦即所謂的榮譽國民）和眷屬的短期住宿服務。

我在海軍艦艇部隊服役的日子中，前一年半的駐地就在海軍一軍區高雄左營基地，所以放假時往往直奔三十公里外的屏東家中。在剩下不到半年的兵期時，為了配合「二代艦計畫」中新購軍事設備東移的需求，我調防到了東岸花蓮基地直到退伍。

當年在俗稱「後山」的東海岸短期休假時，我得以盡情徜徉在太魯閣國家公園、秀姑巒溪泛舟等的山光水色中。至於安排長休假之際，則有機會藉由中部橫貫公路、花東縱谷或花東海岸公路等不同路徑，往返屏東家中，幾乎順道完成了半個環島的壯舉，也堪稱軍旅生涯中難忘的一樂也。

有一次，在台北參加家人的聚會後，返程時我決定捨棄北迴鐵路台北直達花蓮僅需三小時的捷徑，計畫先在中途宜蘭住宿一晚，次晨再前往宜蘭縣蘇澳鎮，乘坐台灣汽車客運前往花蓮的班車，經由享有「鬼斧神工」美譽的蘇花公路（蘇澳到花蓮），浸淫於西太平洋的海天一色，再回到部隊，從而也趁機以「現役軍人」身分，對國軍英雄館來一次初體驗。

宜蘭國軍英雄館的地理位置絕佳，從火車站前第二條街左行，朝南步行不到四百米即可抵達，若再繼續南行個百來米，又可抵達當時的台灣汽車客運宜蘭站，所以它不但在宜蘭的鐵公路交通樞紐中心，也位居宜蘭市中心精華地段。

當晚只見到一名值班工作人員和我這名「慕名前往」的唯一顧客，我時為海軍下士，要求進住尉級軍官的房間，該工作人員也從善如流，允我加價，並提供一間兩張雙人床、沒有電視機的「雅房」，除了要到雅房外頭的公共衛浴設施洗漱之外，按尉級軍官房大概新台幣八十元或一百元（時間久遠已不復記憶）一宿兒，可以在市中心區鬧中取靜安眠一晚，也是物超所值。

到了同年五月臨近退伍之時，我收到某公司桃園工廠的工作面試通知，也獲准休假北上參加面試。我把握著尚有兩到三周現役軍人的身分，從花蓮北上，於晚間住進了台北國軍英雄館，打算次日清晨從台北火車站前往桃園的工廠所在地。

台北國軍英雄館位於傳統台北市區「西門町」商圈內，該處即是滿清末年劉銘傳續建完工的台北古城牆西城門所在地的附近。我們幼時在台北市區閒逛「電影街」，常常會經過它，和隔鄰名氣更大的國軍文藝活動中心，所以對其外觀並不陌生。

這會兒首次進入，不若在宜蘭國軍英雄館准予我升級使用尉級軍官的房間，在台北的首善之區就必須按規矩嚴格行事，我消費了五十元新台幣，被安排至一間士官兵等級的十人大房間。所幸當晚連我在內，這間大房一共只有三人入住，一位空軍袍澤，另一位陸軍伙伴，加上我這名海軍下士，正湊足了陸海空三軍的完整代表。一夜好眠後，翌晨在便利商店草草打理早餐，就為自個兒奮戰去也。

退伍三十多年，直到近年方知台北國軍英雄館尚有餐廳，而且早餐對外界人士開放服務，多名網紅還特製十來分鐘的YouTube短影片介紹由早上七點到九點營業，現在要價一百五十元新台幣，可以吃到飽的「養生早餐」。影片中的菜色除了傳統的面筋、花瓜、豆棗、豆腐乳，尚加上諸如宮保雞丁、蒸瓜子肉的兩葷，和現炒蔬菜的兩素主菜，配以稀飯、饅頭、炒麵、土司等選項，伴隨咖啡 、豆漿、冬瓜茶和果汁等飲品，式樣簡單，但據「網紅」所言口味極佳，性價比不俗，讓我垂涎欲滴。

如今倘若沒有新的轉機，這次國軍英雄館可能真的將吹響了熄燈號，此等消息一出，也激起了許多不捨的迴響。備役海軍上校兼作家黎樵在Facebook上回憶道：「對英雄館的那份眷戀，是一種小福利，小確幸。」而我先前兩次入住英雄館，頭一次是為了首遊蘇花公路，好完成個人環島旅遊的最後一塊拼圖；第二次則是為邁入人生下一個階段，躊躇滿志蓄勢待發的暫留，最終也如願以償地在退伍後獲得錄取通知，這不也印證了國軍英雄館在我短暫的軍旅人生中，和我追求的「小確幸」相關相符嗎？

此時此刻，更能深切感受服役海軍三十多年，且幾乎在全台各處國軍英雄館均住宿過的黎樵上校，對這個事件發展的惆悵吧。