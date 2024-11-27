燒烤之後，閒聊模式開啟，主人家的孩子則叮叮咚咚地彈起了鋼琴。

一曲彈畢，小男孩從琴凳上跳了下來，拍著手跑進了客廳，這是要鼓勵的意思，客人們都鼓起掌來，大家紛紛表示：「再來一首，再來一首。」小男孩笑嘻嘻地跑回去，這回卻不正兒八經地彈奏了，只見他一會搖頭晃腦，表情誇張地做自我陶醉狀，一會又半倚半靠在琴凳上，以腳趾代替手指，竟然也彈出了詼諧歡樂的曲調……，小小琴童邊彈邊甩出各種表情包，逗得賓主哄堂大笑。

原來學琴也可以表現得如此輕鬆有趣！我隨手拿起小男孩的琴譜翻了翻，曲目倒是熟悉，只是多年沒有接觸過五線譜了，那曾經熟悉的一行行一串串，如今看起來竟有如天書一般。試著在鋼琴上彈了兩組音階和琵音，手感還在，只是力度有點不足，這不禁讓我想起初學鍵盤的時光，那時的我就是這樣的怯生生，似乎和琴鍵永遠處不熟的樣子。

作為一名幼師生，鍵盤曾經是我的主修課之一。這個鍵盤可不是後來令人欲罷不能的電腦鍵盤，而是鋼琴的鍵盤，風琴的鍵盤。不過那時鋼琴比較珍貴，所以我們平時還是風琴用得比較多。同為黑白鍵樂器，鋼琴風琴區別還是挺大的。光可鑑人的鋼琴，手指一碰琴鍵就會發出悅耳的樂聲，樸實的風琴卻不一樣，我們得手腳並用才能把樂聲「逼」出來。

學琴的第一步，是認識五線譜上的那些小蝌蚪。我們先在樂理課學畫小蝌蚪，還在紙鍵盤上練習彈奏，可真正到了風琴面前，手腳配合卻成了大問題。有時我忙乎半天，琴鍵卻寂寂無聲，聽到手指空敲的聲響，才猛地想起腳下還有踏板，忙忙地狠踩幾下，琴鍵立即給了我清脆而熱烈的回應，於是便高興起來；誰知沒一會風琴又陷入沉寂，原來我又忘踩踏板了。

如此反覆多日，終於慢慢掌握技巧，對踩踏板也就慢慢有了興趣，甚至回家後看到縫紉機的踏板，也會興奮地衝上去想要一試身手。可是縫紉機要求的是雙腳同步踩踏，而我卻習慣了風琴的輪流踩踏，結果一踩就卡線，從此對縫紉機敬而遠之。

我音感不是很好，學琴就學得有點勉為其難了，其實自己多練練也沒什麼，但是當眾彈琴就完全是另一種體驗了。

想看吧，老師就坐在邊上，周邊還站滿了同學，眾目睽睽之下彈得磕磕巴巴，不該犯的錯誤還一犯再犯，誰都看得出來我悟性不夠，勤奮值更是不夠，我羞愧得無地自容，甚至不敢直視老師的眼睛……。很多年後我翻閱舊時日記，發現自己曾一度有過退學的想法，可見那時我的心理壓力有多大。

我太想拿個好成績了，所以當老師布置期末考試曲目時，我就下決心，一定要多多練習，好好練習。可是琴房裡的每架琴都是列了排班表的，從早到晚都排得滿滿當當，根本就沒有額外的練習時間給我。怎麼辦呢，那就逃不喜歡的課吧。於是我稱病不去上體育課，趁大家都在戶外的時候，獨自留在琴房練琴，沒想到這個辦法只用了一次，就被識破了，我只好另想他轍。

想來想去，想到早上大家都喜歡賴床，這個時候鋼琴風琴多是閒置著的。於是我臉不洗頭不梳，一起床就急急忙忙地往琴房趕，果然這時候到處都空蕩蕩的，所有的琴房都為我敞開著。我撇開那老掉牙的或音色不好的，直奔同學們心目中的琴王。清亮悅耳的音質給了我更大的動力，我甚至都來不及把手搓熱就開始練習。南方的冬天又濕又冷，室內室外簡直一個溫度，可我顧不上寒冷，只是一心一意地練琴，等同學們吃完早飯進來，我早已經練習了不知道多少遍了。

我一直相信笨鳥可以先飛，直到我認識到Z同學的天賦。Z有嚴重的視力缺陷，平時總戴著一副不怎麼起眼的眼鏡，說話也是輕言細語，根本聽不出她有一副美妙的歌喉。然而她就是天賦驚人，超強的識譜能力讓她很快就脫穎而出，無論是彈是唱，一首新曲子到了她手裡，她隨便一練就把我們甩出了幾條大街。學校的寶貝鋼琴因此隨時對她開放，老師們還會時不時地為她開個小灶。

突出的才藝和勤奮的練習，讓Z有了不少演出和比賽的機會，有沒有獲獎我不記得了，但是畢業那年，她確實獲得了一個特招的機會。那一年，北方一所頗有聲名的音樂學院在華東地區招三個學生，Z同學被推薦參加選拔。Z文化課不弱，對專業考試也是志在必得，考試回來她曾生動地向我們描述當時的情景：一曲既畢，滿頭白髮的主考官望著她修長的手指，情不自禁地當著眾人的面讚嘆：「真是一雙彈琴的好手啊。」

錦繡前程觸手可及，Z同學躊躇滿志，她就像一顆閃閃發亮的明星，襯得我們這些同齡人黯然失色。不過當時應該沒有人羨慕嫉妒恨，畢竟大家差不多都已經落實了工作單位。畢業前總要恣意放縱一回，我們選擇了用狂歡痛飲來告別校園生活。大概就是在那樣有點混亂的時候，不期然竟傳來了Z落榜的消息，錯愕之餘我們紛紛說：這是不可能的。主考官那麼欣賞Z，怎麼會不錄取她呢？一定是有人走後門，偷走了Z的名額。

我們也就那麼憤憤不平了一下，其實誰也幫不上忙。Z似乎也認命了，此後她沒有再嘗試進專業院校深造，而是做了一名再普通不過的幼師。我後來聽說過她的各種不盡如人意，心裡真是為她覺得可惜，不過因為相隔甚遠，我們再也沒有見過面。

說回到我們的期末作業。那年的冬天似乎特別冷，學校裡沒有任何取暖設備，我又起早貪黑地積極練琴，兩隻手不知不覺竟長出了凍瘡。一開始只是發紅發癢，後來就皮膚開裂，甚至破皮出血了。沒有創可貼可用，又沒法戴手套練琴，那一回我可算是吃足了苦頭。

考試那天倒是個難得的晴天，可惜有太陽的日子，室內比室外還要冷。也許是因為緊張，也許是因為太冷，坐上琴凳的時候，我竟然費了好半天勁才撐開手掌，虛胖又疼痛的手指在黑白鍵上笨拙地跳舞，活潑輕快的「小奏鳴曲」硬生生被我彈成了耄耋老人的蹣跚而行。好在吃了凍瘡苦頭的不只我一個人，而且我彈得還算熟練，於是老師判分時手下留情，讓我拿了一個還過得去的成績回家過年。

就這樣磕磕絆絆地學了幾年琴，一直是個無甚天分的學生，畢業沒多久我乾脆轉了行，和鍵盤的緣分就此漸行漸遠。只是我沒想到，許多年過去，記憶卻不曾走遠。當我重新觸碰琴鍵，那些曾經忘卻的過往，還有熟悉的旋律，就這樣自然地在指尖跳躍、流轉，彷彿我還在那個清晨的琴房，餓著肚子，爭分奪秒地練習。