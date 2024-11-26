國民黨 愛國將領張治中的幼女張素久大姐，今年已八十九歲高齡，她比我年長十歲，但身體十分硬朗，跳國標舞、游泳，樣樣都能「露一手」。

我與她在洛杉磯 相識相交也快有三十年了。張素久大姐家住在洛杉磯西柯維納市（West Covina），離我家僅二十分鐘車程，我也常去她家串門聊天。她家最引人注目的，就是懸掛在內室客廳牆上的巨幅泛黃黑白照片（見圖）。

這是一張將近八十年前的照片，照片上清晰可見五位偉人神采奕奕的模樣，並一眼可辨認出中國共產黨 主席毛澤東（右一）、國民革命軍十八集團軍總司令朱德（右三）、美國特使馬歇爾（George Catlett Marshal，右四）將軍、國民黨代表張治中將軍（右二）及共產黨代表周恩來（右五）在延安機場合影。

張素久大姐在這張歷史巨照的下方，擺上一排椅子，有人來家造訪，她總喜歡邀客人一起坐在椅子上合影留念，讓客人把珍貴的歷史鏡頭也帶回去。同時，她也會滔滔不絕地看「圖」說故事。

照片中，五位偉人都不約而同地戴著各自「特色帽子」，毛澤東戴著紅軍八角帽，此也為紅軍長征時期的「招牌帽」；朱德和周恩來頭上頂著八路軍軍帽；而張治中將軍展現的是國軍「將軍帽」；馬歇爾的大蓋帽，一看便知是美軍指揮官。

一九四五年十二月，美國總統特使馬歇爾來中國，與共產黨代表周恩來、國民黨代表張治中組成三人軍事協調小組，負責協商解決國共軍事衝突問題，這張照片就是當年在延安機場留下的珍貴歷史鏡頭。

第二年二月，馬歇爾計畫正式訪問延安，毛澤東主席得知這一訊息，立刻命令駐南泥灣官兵緊急動員起來，挑選五百名精兵強將，組成儀仗隊，連夜急行軍，趕到延安參加儀仗隊集訓。經過幾周密集加班訓練，首支解放軍（當年稱八路軍、新四軍）儀仗隊逐漸成形。

一九四六年三月四日，馬歇爾坐專機飛抵延安訪問，毛澤東、朱德、周恩來、張治中等都前往延安機場迎接。馬歇爾走下舷梯，毛澤東等人迎上前去，並與美國訪華代表團成員一一握手，表示歡迎。馬歇爾檢閱了中國首支雄赳赳氣昂昂的人民軍隊儀仗隊。

張素久大姐珍藏的這張歷史照片，成了她的「鎮家之寶」，確實值得好好收藏。