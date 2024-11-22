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浠水蘭溪(下)

孟悟

煩心的舊事不提。走在蘭溪河畔，來到鄂東地區保存得最好的文廟前邊，我們相遇了一塊巨石，巨石給了我們驚喜，上有氣勢磅礴的題刻：「石壁回瀾」。石壁是伸向河中間的，使水流變得湍急、迴旋。據說宋代蘇東坡曾浮觀其間，甚是喜愛，就寫下「激湍」而字，鐫刻在峭壁上。到了明朝，有個縣令在石壁上建了一個「回瀾」亭，後來又有文化人在石壁上題刻了幾個遒勁的大字「石壁回瀾」，就在我們今天看到的這塊巨石的一側。

畢教授說，離這裡不到兩百米的地方，古代有一個龍潭，潭側也有石壁，水底下有洞，敲打石壁，可以發出打鼓一樣的聲音。據記載，蘇軾曾月夜泛舟於此，後來在石頭上鐫有「擊空明」三字，又去對岸石上鐫有「泝流光」三字，都出自他的名篇赤壁賦。相傳這兩處題刻的石壁上方都建有亭子。

在歷史的長河中，有的文物保存下來了，有的消失在歷史的煙雲中。讓歷史遺跡消失的，有的是無聲無息的時光，有的是愚昧所致的人為暴力。

清泉寺因寺內的清泉而得名，泉水的甘洌甜美為天下少見，故而唐代茶聖陸羽曾考泉煮茶於此。更早的晉代，書聖王羲之也來過泉邊，泉下的水池是他習書時汰筆的地方，後來成為「浠川八景」之一的「羲之墨沼」。千年的風霜雨雪，讓這些聖跡只留存於史誌，難以在實地勘定。

而清泉寺和鳳棲石皆毀於人禍，不幸中的萬幸，畢教授的同班同學在文革前，蹲在「鳳棲石」邊拍了一張照片，那張珍貴的老照片，黑白光影聚焦了歷史，便成了永恆的紀念，永恆的唯美與感動。

「鳳棲石」隔壁的清泉寺，是浠水的坐標之一，濃縮了千年歷史的風雲。蘇軾在此地留下了「浣溪沙·遊蘄水清泉寺」，清泉寺還有一個轟轟烈烈的人物：紅巾軍領袖徐壽輝，此人差一點就替代了朱元璋。

徐壽輝在元末發動農民起義，擁兵百萬，在清泉寺建都稱帝，國號天完。「天完」的漢字本意是想把「大元」罩住蓋死，不過「天完」這個詞，你細細品，吉利嗎？祥瑞嗎？徐壽輝過於自信，低估了人性，不知他的副手陳友諒野心勃勃，覬覦他的皇權。刀光劍影中，陳友諒弒君奪位，十年天完政權隨之灰飛煙滅。

決定命運的那一刻，稍縱即逝的一瞬間，功虧一簣的剎那間，歷史的河流改道了。歷史就是一條河，日夜長流，千年紛繁的故事。現在的清泉寺沒有蘇東坡的塑像，也沒有徐壽輝的帝宮，取而代之的是聞一多紀念館，一進大門，便能看見聞一多偉岸肅穆的銅像。紀念館的後山坡，林深樹密，「清泉寺」的老石碑安靜地立在濃蔭之下。

我對浠水的朋友說，知道聞一多是你們浠水人，著名現代詩人，但是他們幾人各有不同的歷史影響力，為什麽不讓他們各歸其位？聞一多紀念館完全可以建在他的出生地，那裡不是他和清代狀元陳沆的風水寶地嗎？清泉寺如能復建，將蘇祠和徐壽輝故宮合一，浠水豈不是多了一個文旅勝地？浠水的朋友聽了，笑而不語，她的目光落在一棵柿子樹上。

落了大半葉子的柿子樹，掛滿了鮮亮緋紅的果，兩、三隻灰白的鳥兒喧囂地落在枝頭，啄了幾口，又歡天喜地飛向遠方，遠方有金色的稻浪隱約起伏。透過風中蕩漾的蘆葦，我看見現代化的高樓和長橋。長橋下面，蘭溪溫柔安靜，與世無爭向西流去，流過千年的人間悲喜和滄桑斑駁。河水重疊了天光雲影，也重疊了歷史的長畫：蘇東坡的臨江浩嘆、徐壽輝的金戈鐵馬，聞一多的背影漸行漸遠。(下)

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圖輯╱台灣藝術家董陽孜紐約大都會展出作品

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