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少年的夢

陳炎

我在小學求學年間，對世上一切仍十分迷惘，同學帶來的封神榜演義的小圖書，更讓我沉迷。孫悟空一個筋斗一萬八千里，哪吒入海鬧龍宮，土行孫在地下穿來穿去，田鼠都不如他，那些神仙，駕著祥雲，在天空遊來遊去，多麼愜意。我們能有這樣的本領多好呀！這些思想上的夢境雖好，只是一晃而過的白日夢。

我小學畢業不久，父親辭世，家庭失去依靠，眼見體弱的母親，還有嗷嗷待哺的弟弟，怎麼辦？大陸剛好解放，鄉裡成立了農會，設立了會長，配備一位文書和一位集役，鄉親們見我的家庭無所依靠，就推薦我這個還是十三歲的少年當農會的集役。集役的工作主要是張貼政府的布告、清潔辦公室、燒水等，一個月的薪水是七十斤米，那個文書說他只有六十斤米，這是上級規定，沒話說，他像有些委屈的樣子。

區裡來人檢查工作，區長背著短槍，威風凜凜地走進農會辦公室，正在門口打掃的我，連忙放下手上的工作，洗洗手，就走進辦公室倒了幾杯開水，送到區長、會長和文書面前，就走向門外，繼續做我的工作。

一會兒，區長走出門外，走到我的面前，注視我一會兒，就開口問我：「你會不會做廚？炒兩味菜？」我擰一下頭。區長繼續問：「會踏自行車嗎？來區裡當個通訊員怎樣？」那時的自行車，還是罕有的交通工具，我能看到的機會已很少，更談不到會駕駛了，我心裡這麼想。我很感激區長想提拔我，但我還沒有具備被提拔的條件，只好依然地擰擰一下頭。區長「呵」地嘆了一聲，就和隨行的人員離開了。

要想工作，就要有本領才行，否則，只是發白日夢而已。我近同齡的少年朋友，他們讀函授會計，我有些心動，後來見報紙上登著漢口速記學校函授招生，認為會速記的人不多，也許這是找工作的一條路，於是就懷著這種心態決定學速記。

那時小鄉的辦公室取消了，原小鄉的會長、文書、集役的供給編制也取消了，我也失去了每月七十斤大米的工資收入。要讀速記，第一要交學費五元人民幣。我徵求媽的意見，要學一門本領，媽大力支持，為了生計，她早已把她的首飾當盡了，只剩下一枚戒指，她拿出來要我去銀行找換。我到銀行把一錢重的金戒換了九元人民幣，用五元交了讀速記的學費，剩下四元準備交雜費和交作業的郵費。

漢口的速記學校很快就寄來了一冊課本和一枚銅質的校章，校章掛在胸前可以向人炫耀一下，還沒有真本領呢，只好放進抽屜裡。透過多次作業，逐漸地掌握了速記的奧秘，就是化繁為簡，用點橫撇捺鉤等簡單筆畫代表一個詞或詞組，自己可以創造一些符號代表一句成語或詞組等等，別人講話時，就可以用這些方法記錄下來，這樣，速記記好以後，還要記錄者把速記翻譯整理出來。

經過一段時間的自我練習，掌握和積累了自己的速記詞語及句子的簡記符號，並藏在腦裡的記憶倉庫裡。一次，農會開了一次鬥爭地主的大會，要我當記錄員，我這個速記的學員初試啼聲。在記錄期間，有些人在我的背後偷窺我的紀錄，我聽到有人說我記錄很快，我的背後逐漸感到被人擠湧起來，特別是年輕人。事後我把紀錄作了翻譯和整理，送到農會，他們很感滿意。

我感到已掌握速記的精髓了，不必跟著課本做作業了，速記並不適合我追求的夢，它不是一件完整的謀生工作，我要轉舵了。

鄉裡進行土地改革，派我到縣裡參加土地測量訓練班，第一天學習正方形、長方形、梯形及三角形面積的計算方法，不等邊圖形用切補方法解決之，第二天到田間實習，第三天就回到鄉裡同樣辦學習班，培訓測量人員，跟著就分田分地了。

當土地改革進入笫三階段，即土改復查階段時，我被挑選當了工作組的成員，擔任另一個小鄉的調研員。這個調研員，就是這個小鄉工作組頭頭的秘書，我要掌握這個小鄉的人口情況、各階級的狀況，田地分配以後，還有什麼遺留問題？地主打倒了，富農清算了，有沒有漏網地主？整體的階級動向如何？土改復查還要補什麼課？都要及時向頭頭匯報。當這個調研員，讓我得到不少社會工作的歷練。

土改復查工作結束，我們來自鄉下的人員也各自回到本鄉裡。土地改革，我們的家裡分到了田地，生活有了保障，我也熟悉了犁耙插割等一套農業技術的本領。但我不滿足這些，我要掌握更多的本領，而農村那時已成立了互助組，如果我外出尋夢，家裡的犁耙插割等就不必擔心了。

這時，恰好全縣中學統一招生，我參加了考試，結果以優異的成績考入了廣東越華中學，從此，我又再一次踏進了追求我那憧憬的夢的道路。

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