上世紀六、七○年代，河泥是蘇北農村的重要有機肥。春季，河泥與雜草、棉籽餅、磷肥在坑塘裡混和發酵一段時間，麥收之後布於茬口耕翻，是水稻插秧時的必備基肥。秋天時，河泥同切碎的青玉米秸稈與溝坎、路邊、渠畔鏟下的草皮堆成半人高，經發酵為高溫 堆肥，是稻子收後播種麥子的當家基肥。

寒冬臘月，將稀薄的河泥潑澆在麥苗上，就等於給它蓋上一層厚厚的越冬棉被，經過雨雪霜凍風蝕，河泥變得非常疏鬆，春季氣溫回升時，耙子輕輕一撥，泥渣落進麥棵，跟土壤融為一體，成為麥苗上好的返青肥。可見河泥之於莊稼是何等重要。因此，積草塘泥、高溫堆肥、泥漿澆麥，這是上級檢查農村工作的重要季節指標。

重要的事情，重要的人做，長友大爺、中付二爺是隊裡的最佳人選。前者是立過多次戰功的退伍志願軍老兵；後者憨厚誠實，身體健碩。他們按時上下工，做農活從不投機取巧，深得信賴。

取河泥的方式是罱撈。鐵皮製成的罱子，前端如開合的蜆殼，尾部安裝兩根二丈多長的竹柄，兩手握住竹柄開合，撈取河底的淤泥。

罱泥是個體力活，也是個技術活。一罱子加河泥重四、五十斤，不停在手裡把玩，即便年輕男人沒有足夠力氣也難以勝任。

時值壯年的長友大爺肩扛木㭠，精神抖擻來到新豐河邊，將木㭠平放在地，一屁股坐了下去。然後從腰間抽出旱菸鍋，解開黃得發黑的荷包，右手三指伸進去捏出一撮菸絲，輕輕放進磨得發亮的銅菸鍋，再用大拇指把菸絲往下捺捺。畫一根火柴把菸絲點著，猛吸幾口，菸鍋上面泛起一抹星紅。右手將燃盡的火柴棍往地上一戳。

旱菸抽完，他將鍋頭在木㭠柄上敲敲，順手拔一根狗尾巴草莖，慢慢從菸竿屁股穿進去，等從鍋嘴裡露出半個指頭長，用手抽出來，然後將黏滿了墨黑油垢的草莖丟到地上，再使勁朝裡菸竿裡吹兩口氣。確認通透之後，正想把荷包纏繞在菸桿上收起來，一直站在他身邊的中付二爺嘿嘿一笑：「把我弄一袋。」長友大爺白了一眼，遞過去。起身，拿起木㭠走下河坎，解開拴船的鐵鏈，一腳跨上船頭，中付二爺叼著菸袋也一腳跨上船尾。

五噸載重的水泥農船不算小，但突然跳上兩個壯年漢子，空載的船身重重地搖晃起來。長友大爺操起竹篙輕輕一點，船駛向河心；中付二爺拿起竹篙貼著船幫插進水裡，雙手使勁朝後一撐，水泥船沿著河心迅速前行百十米，慢慢停了下來。

長友大爺將竹篙放下，操起中艙裡的罱子，兩腳在船舷和梁頭上腳穩，挺直身板，緊握罱桿的雙手舉至齊眉，迅速打開臂膀，雙手一鬆，罱子「嘭」的一聲扎進水裡，插至河底的淤泥中。接著雙手緊握雙桿左右開合兩下，以期罱得更多的淤泥。憑手感確認滿罱之後，緊緊收攏雙桿，兩手交替上提，借助水的浮力，罱頭露出水面的剎那，將罱身迅速移到船艙上方，立即打開雙臂，鐵罱裡的淤泥帶著雜草、渾水瞬間滑落入艙裡後，順勢再將空罱甩、插到下一個點位入水。

立在中艙後梁另一邊的中付二爺亦如此循環往復。約莫兩個鐘頭，河泥堆滿中艙，船舷與河面幾乎相平，他們才慢悠悠把船撐回至泥塘旁邊，頭尾鐵鏈在岸畔的木柱上拴牢。這才返身上船，準備把艙裡的河泥移至進泥塘，方言叫「或泥」。

或（方言音，上揚）河泥，就是用木銑將艙裡的河泥搬送到事先挖好的泥塘裡。泥塘長約三丈，寬、深丈許，可以盛放五、六船的河泥。塘邊有一米寬的平台，並有向上的步道，河泥由此被挑去用於堆肥、潑麥、搞泥塘。

木柄的銑口如鏟，尾部裡凹。但見長友大爺往手心裡吐口吐沫，雙手合十搓搓，操起木銑，低頭，貓腰，插進艙裡的河泥中挖起滿滿一銑，身子站直，後仰，左手上舉過頭，右手下壓至胯，胳膊跟著身體左旋的同時一甩，滿銑的河泥「滋溜」一聲滑進泥塘，猶如全紅嬋 的高台跳水，水花全無。

無論是「罱泥」過程中的開、扎、合、提、甩，還是「或泥」進行中的插、挖、提、揚、滑，手中工具與四肢、身姿、力道、氣息配合的連貫動作，他們兩人的動作配合默契。當長友大爺木銑插入船艙河泥的時候，中付二爺的那銑河泥剛好落入泥塘，猶如舞者兩手上下翻飛般曼妙優雅，宛若天成。

很多身強力壯的男勞力也曾不屑，這對黃金搭檔總是笑而不語，只管抽他們的旱菸，德高望重的中堯隊長有的是辦法：「不服氣你們試試！」三繞子、小老奇幾個要強的壯漢輪流上船罱泥、或泥，一番操作下來，要麼是「罱子打澎澎」，要麼是「泥塊砸進塘」，人為水鬼或成泥猴，把大家笑得前翻後仰。

兩人組合的罱泥雖是個寂寞活，但也有「大呼隆」勞動所沒有的樂趣。鐵罱入水速度快，潛在河底水草根部的小魚小蝦和行動遲綏的螺螄蜆子，會與泥草混在一起被罱上來。小魚、小蝦很快就會鑽出泥漿，兩人順手將牠們撿到有水的夾艙裡，而那些螺螄蜆子也在個把鐘頭之後爬出塘面，每天都能撿到一兩斤的額外收穫，中飯湯、晚飯小菜不用花錢也就有了著落，在那個食物嚴重短缺的年代，罱泥人的小日子為此增色不少。