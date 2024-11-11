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京都遊(下)

叢林

京都之美在於古，矮屋小巷，老廟大樹，構成了城市的基調。即使是新建樓房，沒有看到有超過二十層的，跟東京、大阪等現代城市形成鮮明對照。

說到老，羅馬也是老到極致。遍城的青磚地面，一水暗黃色的老屋，無數金碧輝煌的教堂坐落其中。羅馬跟京都有一點很相似，就是宗教場所多，不同之處在於羅馬是教堂，京都是寺廟。

然而，最有名的未必是最古的，既然到訪古都，那就一定要去看最老的。木構建築保存不易，千年老屋少之又少。梁思成是專家內行，他到京都，最為關注的就是這些古建築的梁上斗拱和人型叉手。

查找網路，京都雖有寺廟兩千多所，千年古建築只找到四處，分別是：

宇治的上神社，建於一○六○年。宇治位於京都遠郊，自成一市，可能正是由於遠，客觀上低調，才得以躲過災難，保存下來。看京都的遺產都要買票，而且可以說價格不菲，但是這裡卻免費，真是獨一份。

京都東南的醍醐寺五重塔是另一處千年古建築，建於公元九五一年。醍醐寺建築群均在這一時期建成，可惜後來都被毀壞，偏偏這座五重塔幾乎絲毫未損。醍醐寺裡另一重要景點金堂，重建於十五世紀，也夠古老。而醍醐寺裡的三寶院，連房間裡的房間內飾都保存完好，滿牆的裝飾畫是十八世紀的作品。

位於宇治的景點平等院（見圖）十分著名，日元十元硬幣和萬元大鈔上都有其身影。沒想到這座色彩絢麗的建築，其主殿也有千年歷史。平等院建於一○五二年，曾經被火燒毀，但是主殿和裡面的巨型佛像得以保護，真是我佛慈悲。進入主殿裡面查看，可以清楚看出建築的古老。

參觀平等院要買兩次票，大門買票可以看除了主殿及佛像之外所有東西，包括博物館。如果想看佛像，還要在園區內再買票，半小時一批，一批三十人。

以上三處均為世界遺產

還有一座千年古建築，即位於京都市中心的三十三間堂，裡面還供奉著上千的羅漢。因為遊覽太過疲憊，加之只記住裡面的羅漢，忘記了其千年的歷史，沒有前往。後來復盤，悔之晚矣，只能留待未來。(下)

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