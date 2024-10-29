內部發行的神秘參考消息(上)

參考消息是中國官方新華社編發的一份小開面報紙，長期來界定為內部刊物，僅供國家領導人和下面的縣、團級一類要員閱讀。它主要擇錄國外報紙和通訊社的報導及評論，用以幫助高層了解域外時事和正反兩面看法。基於刻板森嚴的等級制度管控，小民百姓無緣觸及外國媒體，又不配過目參考消息，只如井底之蛙，困頓閉塞。個別「低端」國人因著各種機遇，能與參考消息沾點邊就沾沾自喜，竊以為榮，視之為有身分和地位的象徵。

記得我初次結緣參考消息，是在文化大革命中，我父親時在上海煤炭公司任會計，他因有財務技能又擅於動筆，而被上方選中參加進駐老大難單位上海建築工程局的工宣隊，帶隊的是當年市府機關報解放日報的總編輯馬達。因有毛偉人的鼎力撐腰，工宣隊與軍宣隊當時鋒頭無兩，儼然成為進駐單位的發號施令者。

父親從一個普通職員一躍參與到局級單位領導層，始有機會接觸參考消息，晚上還可帶回家慢慢品讀，以至我這毛頭小伙也得借光，等他看完後便拿來開眼，愣是知道了一些天外傳聞，多少滿足些許好奇心。

參考消息的報頭是草體毛筆字，一說是按魯迅筆跡組成，又頗似當時國務院 總理周恩來的墨跡，其下方清晰註明「內部刊物」。它只有四個版面，頭版通常是國際要聞和美中關係，次版為美蘇關係等，第三版刊登其他要聞，末頁則是世界各國對中國變化與進展的評論看法，據說此種版面設置乃周總理親定。

記得當時的頭版經常提到美國聯邦參議院的多數黨領袖曼斯斐（Mike Mansfield），他對華態度比較友好，我也由此知道了美國有多數黨與少數黨的區別。

因為清一色援引外電消息，我從參考消息得曉並牢記好幾個大通訊社名稱，比如美聯社、合眾國際社以及路透社等，還喜歡與熟人開玩笑地問：「你的消息是路透社的嗎？」意為確認準確性。借助參考消息，我還獲悉並銘記不少國外大報，比如波士頓環球報、巴爾的摩太陽報和英國泰晤士報等。

其時文革方興未艾，所以我對外國報紙對中國當時狀況的直率描述尤感興趣，還記得它們就大街上自行車遍地跑的現象，稱中國為自行車王國，而男女所穿千篇一律灰色服裝，則被它們戲稱為「毛服」。

好景不常，數月後建工局的老大難問題得到疏解，工宣隊功成身退，父親回歸原單位，失去了看參考消息的資格，我的外快待遇也跟著煙消雲散。

直到後來我進廠當了工人，經過車間勞動鍛鍊的考驗後，被提拔到政宣組當筆桿子使用，才大小混成個脫產幹部，得與參考消息重新續緣。原因是參考消息後來擴大發行到基層，我們數百人的小廠領導層也能訂閱一份，我於是混跡其中，得享其惠。

當時的廠長身材開闊，為人直爽，卻不喜讀書看報，他在辦公室待不住，寧肯下車間作調研，與工人打成一片。但一個廠支部委員主管組織，經常接待外調人員，所以老窩在辦公室裡，他習慣於邊看參考消息邊用旱菸斗騰雲駕霧地抽菸，結果我們幾個小嘍囉往往要等到次日才能看到那份神秘小報，好在時效對我們來說並非至關緊要，關鍵是能讀到一些海外「奇談怪論」，多少開闊眼界。

從參考消息中，我陸續獲悉一些正規報紙中不便刊載的重大事件內幕及細節，比如一九七一春的乒乓外交，世界冠軍莊則棟自作主張地邀請美國球員登上我方大巴車，歪打正著地導致中美關係最終解凍，讀來甚為有趣。同樣，當年夏天美國國務卿季辛吉 秘密訪華，他在巴基斯坦佯裝生病，躲過媒體的密集追蹤悄然轉道前去北京，讓人對大國間縱橫稗闔外交活動的深幻莫測和富於戲劇性，大有茅塞頓開之悟。(上)