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內部發行的神秘參考消息(下)

張達聰

一九八二年夏天，我考取復旦大學新聞系研究生，可以進出教師閱覽室，這才發現那裡的書報架上，居然還有香港的大公報和文匯報。儘管這些報刊均屬左派喉舌，但它們在大陸與普通民眾仍是隔絕的，所以參考消息也會適當引用它們的一些言論和評語，算是補足港澳方面的反映。

我翻閱香港報紙的第一印象，是它們的版面遠比大陸的要多和充實，記者的報導用語相對輕鬆隨和，不怎麼拘泥守舊，印證港澳在政治和文化方面，仍具與海外一樣的寬鬆局面。

兩年後我進入美國的密蘇里新聞學院深造，同學中有好幾位來自北京國際廣播電台、中國建設雜誌和新華社等國家級新聞單位，其中有兩位大姐正是參考消息採編部的幹員。

據她們介紹，她們每天都需閱讀眾多外電報導，從中擇選相關信息，然後準確地譯成中文。她們也須趕在半夜截止期前完稿，以便次日及時見報。她們獲取碩士學位後皆按時歸國服務，在原單位成為挑大梁者，其中一位大姐還熱心地幫我捎帶一個玩具對講機，給我尚在上海的四歲兒子，我對此一直心存感激。

自去國後，我就未再碰觸過參考消息，最近加以關注後，方知它的發行面已逐步擴大，九○年代甚至擴大到全體民眾，報頭下方的「內部刊物」被「限國內發行」取代，使它原有的神秘面紗大體上被揭開撕去。在一個真正自由民主的國家裡，公共信息本應由所有民眾共享，人民自有知情權。國外媒體的報導和言論本是公開之物，無涉國家機密，何需人為地封閉緊鎖？

如今互聯網早已深入普及，地球村所有居民都能輕而易舉地天涯相通。即便在中國大陸，稍有電腦常識的人，照樣能想方設法地翻牆獲悉外界聲音，再不用像以往那樣冒坐牢危險去收聽敵台。不妨估量一下，今後的參考消息還能一如既往地，確保它素來具有的神奇參考價值嗎？

只可惜現實情況似不容樂觀，明顯的例子是我們年初回國探親，一個多月的時間裡，居然連谷歌雅虎等極為普遍的搜索引擎，都不能在電腦上獲取並使用，分明是遮遮掩掩，生怕有人翻牆了解外界，這與口口聲聲的所謂四個自信怎麼能對上號？ (下)

香港 雅虎 谷歌

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