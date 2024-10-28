承包幾年後，老衛叔掙了不少錢，乾脆把老房子及設備全部買斷。這時，兒子紅衛當兵退伍回來了，說這種原始方式效率太低，掙不到多少錢。他將退伍補貼全拿出來，東挪西借，湊足三、四千元，要買電動機、碾米機和榨油機。

老衛叔堅決反對，他一輩子都沒有見過這麼多錢，如果虧了，怎麼了得！紅衛當過兵，氣魄當然不同，他才不管那麼多呢。機器很快買來了，安裝的時候，碓下段好不熱鬧，大家都趕著去看這新鮮玩意。電動機轉動起來後太快，只聽見微微的「嗡嗡聲」；碾米機只看到皮帶「呼呼」飛旋，雪白的大米源源不斷流下來，看得人眼都花了。

榨油機也安裝起來了，碾槽、烤柵、大鍋灶還有那個大榨筒都閒在一邊了，機器碾碎，機器加熱，機器壓榨，又快又省力。最大的不同是，榨油機有一根長長的扳手，一個人就可以輕鬆地把枯餅裡的油壓出來，不像老榨坊，要幾個人抱著大撞筒，把大榨筒打得「彭彭彭彭」的。

買了電動機和榨油機，周邊幾個村也來這裡碾米榨油，紅衛看著就富起來了。雖然生意愈來愈紅火了，但沒有了水輪機的「卡嚓」聲，沒有了碾槽走動的「呢哩啞啦」聲，沒有了打撞筒的「彭彭彭」聲和喊得震天響的「嗨呀」聲，老衛叔感到心裡空蕩蕩的，好像丟掉了什麼似的。他很少到碓下段的老房子裡，基本都由紅衛經營。

不過，這樣的日子沒有持續幾年。看到紅衛生意這麼好，周邊的村也有人買來了全套的電動機、碾米機和榨油機，紅衛的生意漸漸淡下去了。看到這個勢頭，紅衛覺得不能再這樣下去，準備老房子連同設備全部賣掉，但老衛叔不同意，於是紅衛把電動機、碾米機和榨油機賣了，隻身外出闖蕩。

紅衛出去後，老衛叔操起了自己的老本行。只是這種傳統方式效率畢竟不高，除了偶爾碾碾米，基本沒有什麼生意。雖然老衛叔常在老榨坊，但很少聽到榨油的「彭彭」聲，更難得聽到他那悠揚亢奮的山歌聲。

老榨坊再次熱鬧起來，是在紅衛回來之後。在外面打拚十多年後，紅衛徹底發了，但他沒有忘記家鄉，而是回來投資 ，帶動村裡人致富。他將整個碓下段的田地山場全部流轉下來，再承包給各家各戶。他統一安排，田地種油菜，山場種油茶，按市場價收購菜籽茶籽。

種了這麼多油菜、油茶，但紅衛榨油用的卻不是機器，而是老榨坊。不僅如此，他還把水輪機、碾米機重新安裝起來了，連舂米的大石碓也弄得乾乾淨淨，說要派上用場。

人們有些不懂，紅衛跟大家解釋：這年頭人們注重原生態，老榨坊榨出的油更香，市場更好；至於水輪機碾米、大石碓舂米，那樣的場面現在很難見到了，可以讓人回歸到歷史記憶中。紅衛還說：「好在當初老爹要堅持留下老榨坊和大石碓，現在才知道，這可都是寶貝呀！」聽到這話，老衛叔一臉的自得。

老榨坊又熱鬧起來了，老衛叔自然也跟著忙了起來。確實如紅衛說的，他生產的菜油是原生態的，銷路非常好，成了縣裡主打的農產品品牌。老房子裡，一年到頭「彭彭」的榨油聲響個不停。種了油菜、油茶後，村裡人的收入比原來高多了，油菜收割起來後，田裡地裡還可以種其他東西，大家心裡別提多高興了。

不單是榨油，上年三到五月，下年九、十月，成片的油菜花和滿山的油茶花還吸引了大量的遊客，難得一見的油榨筒和大石碓更是成了最大亮點，很多文學愛好者、攝影愛好者、畫家，都來這裡采風攝影寫生。

紅衛的做法還不僅於此，他讓村裡人把房子收拾好，讓遊客住在農家、吃在農家。嘿！還別說，這種鄉村體驗還真有很多人來嘗試，跟著紅衛，村裡人又掙了不少錢。看到絡繹不斷的遊客，大家紛紛慨歎：真沒想到，我們碓下段這樣的地方也能成為風景呢。

當然，最為高興的是老衛叔。雖然快八十了，他依然十分健旺，他整天待在碓下段的老房子裡，不是給遊客演示榨油的場景，就是不停比畫，告訴遊客原來是怎樣舂米和碾米的，甚至讓遊客體驗體驗。看到遊客那麼新鮮好奇，老衛十分興奮，便悠然亢奮地唱了起來：「扎扎實實一擔穀，顫顫悠悠擔上路，彭彭嚓嚓舂成米，稀裡嘩啦煮成粥，咕咕嚕嚕喝下肚……。」(下)