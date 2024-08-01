麗子的童年照。

我比大姊小二十三歲，可大姊竟把她對小女兒的愛與關照託付於我。

大姊夫是獨生子，他的畢生願望，是特想把年輕時就守寡的母親接到身邊盡孝，但老娘親卻看重一人獨居的隨意和自在。一開始，大姊把大女兒花子留在婆婆身邊，在花子要到大連上中學時，大姊又讓三女兒麗子來接替姊姊，在老家常伴奶奶。

親人之間，橫著一個寬度八十九海里的渤海海峽，洶湧的波濤，起伏在大連和山東半島之間，大姊一家人的相互關掛與思念，即被阻隔在大海的這一邊與那一邊。

光陰荏苒，星移斗轉中，比麗子大十一歲半的我，有能力幫大姊填補她對女兒那份愛的缺失了。不忘大姊的叮囑：「姨懷娘香，有空兒就去看看麗子。」大姊比喻的是，姨的懷裡有母親的味道，在姨的懷裡亦可感受到母親的溫暖。我懂，我照辦！

我十九歲半離開了文登老家，那時麗子將滿八歲，學齡前的她，基本上都能得到了小姨的呵護與陪伴。大姊的託付加上我對麗子的喜愛，一有空兒，我就往孔格莊跑。六里山路，羊腸小道上，有起伏的山嵐，有密不透風的森林，還有兩條不敢低頭下瞧的深溝，一個十幾歲的小姑娘常往返在人煙稀少的荒野上，不怕嗎？一是家鄉治安好，沒有怕的概念，再者，因肩負重任，心裡總掛著常年見不到母親的小外甥女，也就不想別的了。

每次見到麗子，我都一把將她摟在懷裡，問長問短，摸呀拍呀，恨不得把那滿心的愛都傾倒於她。麗子也是，一見到小姨就黏著我。常常，吃罷老奶奶為我做的好飯，麗子就打開小櫃，找出自己喜歡或是媽媽寄來的新衣服，梳頭，搽粉，穿上漂亮衣服，就把小手捅給我：「走吧，小姨。」

我領著心愛的小外甥女跟老奶奶擁抱告別，便起步回返。從未改變，一離開孔格莊，麗子就不說不笑了，她的腳步開始放慢，我拖著她往前走，她就使勁地往後墜，並想法擺脫小姨。我知道，她開始變卦了，便不容分說地把她背在身上，一言不發地匆匆趕路。她明白自己不是小姨的對手，只好啞了似地「癱」在我的背上，直到姥姥家。

幸好，每次一見到姥姥和我二姊及二姊的兒子，她立刻就跑上前去，有說有笑地玩這玩那。可天一黑，她就開始哭，哭著喊：「婆呀，奶奶……。」一次不落，她一哭，她的姥爺我的爹就開始訓斥我：「每回都這樣，可你就是不知長記性。」

我不能辯駁，我在心裡說：「爹呀，只要一周見不到麗子，您就吩咐我去把麗子領來吧！」親情，融化在血液裡，親人之間的相互關掛是發自心底的。那幾年，陪麗子成長，則成了我生活中的必須。

記憶裡，麗子五歲時的那年夏天，一個晴空萬里的上午，我把她背回了姥姥家。本想按原計畫，兩天後再把她送到奶奶身邊，誰料到，當日下午就雷鳴電閃，暴雨 傾盆了。老天這一「變臉」可把麗子嚇著了，她邊哭邊喊：「婆呀，奶奶；婆呀，奶奶……。」

她抓著我的手，逼我趕緊送她回孔格莊。我嚇唬她：「路上有狼還有狗。」她梗著脖子回嗆小姨：「我不怕狼，也不怕斗（狗）!」我說不過她，就彎腰將她抱起，站在門邊指著烏雲密布、暴雨傾盆的天空告訴她，這破天兒，咱哪兒也不敢去。說話間，天空突然裂出了一條藍色的縫隙，她一臉驚喜地指給我看：「小姨，那兒不下雨了。」我哭笑不得：「咱能就在那條縫隙下走嗎？」她聽懂了我的話，跟著就趴在我的肩上，放聲大哭。

當天晚上，麗子病了，她一會兒發熱，一會兒發冷。晚飯時，姥姥給麗子做的雞蛋 麵，她一口都沒吃。後來，姥姥又給她熬綠豆湯，姥爺給她推拿，病情算是沒有惡化。說來小姑娘真懂事，夜裡多難受，她都忍著，不哭不鬧地躺在我的懷裡。

轉天清晨，麗子見好，我端起姥姥為她熬的米粥，她喝了幾口就告訴我：「小姨，我吃飽了。」整整一上午，小姑娘就那麼直直溜溜地躺著。我問她：「麗子，你午飯想吃什麼？」她故意抻著脖子打飽嗝：「小姨，我吃得嗝嗝呀呀的。」看著身邊的小乖乖，我竟落淚了……。

與麗子相處的時間就那麼幾年，依命運的安排，我去了北京，後又遠涉重洋，定居美國了。隔山隔水幾十年，料想不到，重逢之日竟在二○一四年十一月。

十年前的十一月，我先赴南昌，後到廣州去參加筆會。十天後，我一回到北京，剛抵達首都機場，就被由大連專程趕往北京的麗子給「挾持」了。麗子提著從大連買來的鮮魚鮮蝦，同小姨一起坐著她的表妹、我的另一個外甥女的車，一起回到了三姊家。轉天，我去中國現代文學館參加贈書活動後，麗子就把小姨領回大連了。

那時的麗子已當上婆婆了。再次相逢，用麗子的話說：「就想好好地孝順俺小姨。」麗子要我多住些日子，我因事多只待了三天。三天裡的每一個清晨，我起床後，剛刷完牙，麗子就把一個煮熟的海參捅到我嘴裡。每晚，她都在一個大木盆裡用熱水泡些中藥，逼我燙腳，說這樣她的小姨就能健康長壽。

姨懷娘香，感謝已辭世的大姊，當年為小妹提供了幫她照顧麗子的機會，讓如今的我，在麗子身邊竟能感受到女兒的體溫如暖流一般，漣漪周身。