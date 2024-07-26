卡皮拉諾吊橋（Capilano Suspension Bridge）位於加拿大 北溫哥華地區，是一座橫跨卡皮拉諾河的懸索橋，也是遊客去溫哥華遊玩的必選景點之一。我剛來美國後不久，第一次探訪加拿大溫哥華時，就去了卡皮拉諾吊橋（見圖），當時度過吊橋的情景至今記憶猶新。

那是七月的夏日，當我來到卡皮拉諾吊橋公園時，整個園區被茂密的森林覆蓋，氣溫清涼，空氣新鮮，盛夏的暑熱頓時一掃而空。景區遊客如織，一條長長的隊伍由入口處一直排向了卡皮拉諾吊橋的一端。

我順著隊伍緩緩移動來到了橋頭，腳剛踏上用兩根直徑五釐米粗的鋼繩懸掛著、足夠承載兩架滿員的波音七四七飛機的吊橋時，心情非常緊張，卻又充滿了對冒險的期待。隨著腳步的移動，我明顯感覺到了橋體的輕微搖晃。我顫巍巍探頭望向橋底，那是離我七十米高度的河谷。

此時我的脈搏不由得加快，我的手情不自禁地抓緊了橋側的鋼繩。我不安地停下腳步，就在此時，一陣微風拂過，我深吸一口氣，立刻一股帶有雪松樹香味的氣息向我襲來，緊張的情緒得到緩解。受森林芳香的牽引，我重新邁開了腳步繼續向前。

當我感覺到每一步的移動牽動著橋身的晃動愈來愈大時，我意識到自己已經到了吊橋的中央。路程過半，恐懼似乎也減去一半，我便有了欣賞四周的閒暇。低頭再次看向水面，此刻看到的不再是深邃且湍急的河水，視線被流淌的綠水帶向了遠方，極目遠眺是陡峭岩石上頑強生長著的茂密樹木。我由此汲取到勇氣和力量，上橋時的恐懼已蕩然無存。我起步再次向前，步履愈來愈穩，甚至健步如飛。

我終於安全地跨越了這座一百三十七米長的吊橋，雙腳重又踩到了堅實的土地。不禁回頭望望剛走過的懸索橋，一種超越自我的感動油然而生。

彷彿是理解我度橋後心緒的意猶未盡，景區接下來又是幾段小型吊橋，讓我再次享受了空中漫步和樹梢探險的體驗。這回是十層樓高、兩百米長的空中走廊，它們分段吊掛在一棵棵古樹之間，樹連著橋，橋依著樹，一座高過一座，總共有幾座，我沒能算清楚。就這樣在蜿蜒曲折、步步驚心之中，我一次次感受著叢林探險的無窮魅力。

探險之餘，我擔心樹間吊橋會不會損壞古老的樹木？看介紹了解到，建橋使用的材料都是安全且對樹木沒有任何損害的鋼材時，真心感謝建造工程師們的專業和用心。

我想，如果我再去溫哥華，一定還會去卡皮拉諾吊橋，再次體驗森林探險的樂趣。