一九七五年四月三十日，北越軍隊長驅直入南越首都西貢，正式結束了長達二十年的著名「越南 戰爭」。那時我還在台灣念書，應該是大三接近下半學期尾聲的時候。

隨後，因為台、越兩國外交關係突然中斷，其中也包括了雙邊匯款的渠道，各類信息也都因而終止。當時台灣許多越南僑生，因家裡的經濟資助後續無望，而陷入了生活窘迫的境地。

班上一位越南僑生是我的好朋友，他好幾個月都沒有收到家裡的訊息，無法得悉住在堤岸家人的安危，憂心如焚，偶爾談及此事，尚不禁潸然淚下。況且暑假將屆，又到了大四學年的開始，得繳學雜費了，如今連生活費都即將用罄，著實把他急得像是熱鍋上的螞蟻。

轉眼學期即將結束，我正忙於準備期末考試時。有一天，他突然來到我的宿舍，毫無預警地問我是否有興趣在暑假期間到日本 打工？原來，他在日本有幾位中學時期的好友，目前在那裡求學。得知他經濟困難，特地建議他在暑假期間到日本的餐館打零工，以賺取明年的學雜費和生活費。他心動不已，因此希望我能與他一同前往。

如果我沒記錯的話，當時台北往返東京的機票大概要八千台幣，而在日本打工三個月可賺取四至五萬台幣。扣除了機票費用，尚有三至四萬台幣的盈餘，這筆金額足以支付一整學年的在台留學費用。唯一的風險就是擔心找不到工作，那麼機票費用就將打了水漂。然而，對於日本的憧憬和冒險的誘惑實在太大了，我抱著「明日愁來明日愁」的態度，毅然決然地答應了他。時間就是金錢，我們約定一放暑假便立即啟程。

到了東京，我們透過他的日本校友的介紹，很快就各自找到了工作。他在東京都新宿區的一家日本燒鳥（烤雞串）店打雜，而我則在東京都附近的千葉縣船橋市的一家中華料理店當跑堂。之前，我在大學修過兩個學期的日文課，雖然還算不上「上手」，但普通的對話對我來說還是勉強可以應付。

我的老闆是個年逾半百的老廣，十多年前從香港偷渡過來的，聽口音像是台山人。後來他娶了一位日本太太，育有一個女兒，並且獲得了永久居留權。他開了兩家中餐館 ，其中一家在東京，由他太太管理，他一周大概會來這裡幾次。他很少親自下廚，廚房出菜完全由他培訓的日本大廚輪流負責，分午班和晚班。打烊後，他才回到東京國鐵站附近的家中。有時他會留下來下廚炒幾個小菜，邀請我喝冰涼的札幌啤酒，用廣東話與我天南地北地聊天。

餐館打工的日子過得很平淡，乏善可陳。因為我要擔任兩個班次的跑堂，所以工作時間很長。店裡除了我以外，每個班次都有一位不同的日本女招待，遇到一些棘手的問題，比如訂酒席，都是由她們來處理。另外，我發現有趣的是，在中餐館，日本人最常點的菜竟然是麻婆豆腐和炸雞塊這兩道菜。