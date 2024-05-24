在美國如果待上個三、四十年甚至更久的人，應該會對這樣一個開關不陌生（見圖）。

它通常連接著客廳裡靠窗邊的檯燈，隨著設置好的特定時間，自動開啟檯燈的電源，然後又在設定好的幾個小時之後，自動切斷連結的電源。

類似於「諜對諜」的心理戰，傍晚到入夜前的屋子裡點著燈，從外頭看，多數人會認定屋內有人。如要再更逼真一點，則可透過延長線插座同時連接電視或收音機，時間一到統一接通，讓屋裡不但有亮光，還發出電視或廣播的聲響，營造「不是空屋」的事實，繼而讓有意闖空門的小偷歹徒不敢覬覦，難說就改變主意饒過這一家，是該產品的主要功能和賣點。

這款發明十分符合美國國情，當找不到或不可能委託任何人幫忙看家的情況下，對竊賊來說是「障眼法」，對出門的屋主更是帖「安慰劑」。美國人不見得有「遠親不如近鄰」的概念，而很有可能跟左鄰右舍僅止於碰面點頭的交情，甚至老死不相往來。因此這一巴掌大的「騙賊插座」曾經賣得紅火，只因絕大多數竊賊只敢對無人在家的空屋下手，他們也忌諱碰上擁槍的屋主，不敢輕易賭命入室。

身邊所認識、憑靠在美置產起家的華人 移民，據說在防盜系統還未普及並負擔得起的年代，都知曉及買用過類似產品，尤其房產位於治安不靖區域，逢出遠門委託誰去幫忙照看都不合適。我的小叔，上世紀八○年代在舊金山投資 過黑人區的房產，憑藉著出租或自住的方式，熬過幾年再將其轉手。而這樣一個「智能插座」，往往在必須出遠門還是回國的那段期間起到關鍵作用，家裡從未遭過入室盜竊的事實，也多少肯定了這件產品的管用程度。

很難想像，現在一台智能手機可以辦到一模一樣的事情，且花樣不斷翻新升級：不僅可遠端操作，想開關哪個房間的檯燈或電視、高興在哪個特定時段開多久再關上，即時攝像頭監控，僅於彈指之間，更能夠輕易在不知情者面前製造「靈異事件」。

這款插座，現在當然淪落到了二手貨專賣店與骨董市集裡，非常便宜，但也一樣有人需要，買回去多半不是收藏，而是繼續使用--總還是有不習慣高端科技的保守人士，對新產品往往必須學上一段時間才會熟悉和喜愛的那種人。它也依舊深受獨居老人們青睞，每天定時定點為空曠的屋內點燃燈火與製造音效，並延伸成用來提醒一天中某個時段的活動作息，像是打開瑜伽影片或者追劇。有些東西雖然敵不過新科技的無情汰換，但只要效果不過時，仍不會被立刻遺忘和拋棄。