小時候爸爸有個大書桌，有很多抽屜，每次無聊就去東翻西找。很稀奇的是有兩把老舊手槍，拿起來非常笨重，幾乎拿不動，當然是沒裝子彈，不然在我亂碰之下出事就慘了。我的父親身為警察配有槍，但是另一把又是誰的呢？後來問了爸才知道，原來我媽在南京時曾當過女警，以後我才知道媽媽的血淚孤女奮鬥史。

媽媽尚未出生時，她的父親生病去世，年輕的外婆生下她，不久就被娘家安排改嫁。母親從遺腹女頓時成了無依無靠的孤兒，親戚間不願意收養，成了人球推來推去，幸好最後由未嫁的二娘收養。

二娘沒有文化，只會做些針線活，靠著親戚接濟才勉強維持生計。我媽說她上小學一年級，年紀幼小，也要去附近剛收成完的田裡撿剩下來的稻穗或其他農作物，甚者跟附近的農家說好，去他們的田中踩水車賺取微薄的工資。二娘養得一頭小豬和幾隻雞，等雞長大生蛋再賣些錢來補貼家用。

一九三七年七七事變，中日戰爭爆發，日本 人占據了北平和天津。同年十二月十三日，日本人占領南京，開始了七周的南京大屠殺，死在日本人刀下的亡魂約有二十多萬人。那時日軍的獸行令人髮指，約有兩萬多的中國婦女遭受到強姦和擄殺，我媽只是個九歲小女孩，又住在南京城外，幸運地逃過此劫。

之後南京城內物資短缺，連食鹽也成了管制品；在日本人的嚴厲控管下，如果將食鹽私運到南京城內販售，將可獲得高利。當時我媽年僅十歲，為了賺錢養家活口，就決定輟學去跑江湖走私販賣鹽。二娘將媽的頭髮剪得極短，再換穿男裝，我媽的聲線本就低沉，喬裝打扮下馬上變成小男生。我媽因為在龍年出生，鄰居之間均以小龍稱之，遇見的陌生人都誤以為她是男孩。等二娘籌到了一筆錢給她當資本，再由相熟的鄰居帶領著，開始跑單幫。

小龍每次出門，一行人先坐小船出城，等買到鹽後，再坐回到南京城外，隔天再想辦法夾帶管制的鹽進城，從中謀取利。我媽說她小時膽大心細，從扛一小袋鹽開始，慢慢行走江湖，久了她不但學會察言觀色的本領，還拜了當地游擊隊長當乾爸；她有了靠山，力氣也逐漸增加，可以拿得動一大袋鹽，獲利增加，從此她經常穿梭在日本人占領的南京城如魚得水。由於她膽識過人聰明伶俐，每次在城內賣完貨，再買些日常用品帶出城去，再以高價賣給需要的人，兩邊賺取差額。

等到她十二、三歲時開始發育，她用布條將胸部綁緊，繼續女扮男裝跑單幫。但是等她十六歲時，有回走私的船老大看出端倪，想強行娶她，我媽機智地與他虛與委蛇，並且假意答應說通知家裡明天再回來，結果當然逃之夭夭一去不復返！

我媽是二娘家中的頂梁柱，家計完全靠她撐起，她雖然只讀到小學三年級識字不多，但是憑著小聰明和在社會大學的歷練，不但擅於察言觀色，並且有著三寸不爛之舌，每次遇到牛鬼蛇神，常以妙語四兩撥千金來化解。她練就了一身本領，這下英雌無用武之地，家中坐吃山空，那麼下一步她該怎辦呢？

不久打聽到南京日本偽政府正在招收女警，我媽便托人去報名，她雖只有小學程度，但請人惡補在家苦讀三個月後，幸運地考上備取。報到之日有人未來，她順理成章遞補上位成了正取。等她在校受完訓後，我媽在短期之內很快學會了簡單的日語，搖身一變成了女警，平日輪值時與一位日本男警察站在城門口值勤，身兼日警的中文翻譯。

每當我媽輪值在城門口站崗時，南京的父老鄉親大多選擇那個時間進城，因為他們都知曉，小龍從前跑過單幫，曉得箇中的辛苦和危險，況且媽對自己的同胞都是從不刁難，打個馬虎眼即放行，給鄉親行個方便。抗戰勝利後，我媽的單位被收編到國民政府警察單位，所以才有機會與我父親在南京相遇結為連理。

一九四九年父母到了台灣，生下七個女兒（見圖），現在兩老均埋骨於三芝北海福座的墓園。我想我也許繼承了母親勇敢的血脈，熱心豪爽，銘傳三專畢業後，放棄公務員的職位，選擇出國留美，三年後成功拿到學士和資訊碩士，走出自己的康莊大道。媽媽謝謝您，讓我受益良多。