美國火柴簿興衰史(下)

作者保存了三十多年的火柴簿，方寸內外印滿了標語，曾為流行一時的廣告媒介。其生產商為美國至今僅存的D.D. Bean & Sons Co.。

直到「用完就扔」的丁烷塑料打火機於七○年代問世，徹底改變遊戲規則。一九八五年，打火機占據百分之五十的火柴市場，導致全美有一半火柴廠倒閉。到二○○○年，一次性塑料打火機已占據了大約百分之九十五的市場份額，而且是進口貨獨大。

同期的美國火柴業則被打擊到僅剩兩家倖存，一是第三代家族企業、成立於一九三八年的D.D.Bean & Sons Co.，另一家是Atlas Match。二○一六年D.D.Bean收購了Atlas Match，而成為美國唯一也是最後一家火柴製造商，並且是世界上最大的火柴簿生產商，至今仍擁有一百名員工。

D.D.Bean一廠獨大的壟斷當然有軟肋。從進口美國的火柴盒／簿多以華麗的外貌出現在禮品店的傾向來看，這算是設計風格上的一場商戰，完全是衝著禮品與收藏者而來的市場。對於收藏講究新鮮獨特的藏家來說，將各種外國情調的圖案和設計選項擺在眼前，美國本土製造、以厚紙板為主要材料的火柴簿雖說極為環保，卻相對不如盒裝的木棒火柴精緻出彩，禮品與收藏市場顯然已被瓜分和蠶食已久。

此外，日港台與中國訂製盒裝木棒火柴的人工和郵寄成本，據說與美國本地製造不相上下，許多開餐館旅店的華人移民 傾向於跟「自己人」訂製此類物資，原因除了價格不錯、語言相通外，有些特別需要中文字樣的要求，早期確實美國廠商做不來，或需搭高價的設計費，這使得本地商經常不在考量範圍內。加上盒裝木棒火柴與美國流行的紙本火柴簿相比高級得多，在價格與質量的考量下都是很好的選擇，以至於出現了與各種外語廣告有關的小眾市場長期外流海外的情況。

廣告火柴盒／簿在美國沒落的原因，不僅和廉價而風行的打火機有關，二○○一年發生了驚動全球的九一一 慘案，以及涉及吸毒、縱火與土製炸彈等犯罪威脅，可以說是另一個重大劫數。

在不允許攜帶火柴與打火機等易燃物品上飛機的禁令頒布後，火柴因具可能的危險性而直接重挫銷量，連帶讓商家慣用火柴盒廣告的行銷方式有所轉移，訂製需求銳減。雖然與此同時進口火柴的難度相對增加，整個行業在全球的不景氣與沒落之下，唯獨只在收藏界仍有市場，但畢竟其經濟效益已遠不如以往，而且，針對收藏的市場亦出現了斷層。

發現收藏火柴盒的人免不了會遇到一個「坎」，可能年輕單身時的收藏興趣，因成家有小孩後而猝然斷戒，甚至因故放棄與轉讓，在發現那些花花綠綠的藏品在小孩眼裡顯得莫名吸引，而且隱藏引火和吞食等危險性之後。

在二○二四年的今日，真正有機會用到火柴，是需要燃點生日蛋糕上的蠟燭，以及難得一遇的停電，連瓦斯爐都引不了電打不著火的情況下，就只能摸黑翻找廚房抽屜裡的火柴簿來點蠟燭。

美國有個堪稱最古老的火柴盒套收藏協會「拉斯坎普火柴套協會」（The Rathkamp Matchcover Society），在完成本文的今日，該協會已進入了八十一周年，發展成為世界組織。該組織於一九九九年上線，目前就連碩果僅存的美國火柴製造商D.D.Bean都公開推薦，如有放棄收藏的火柴盒簿千萬別輕易丟棄，可跟該協會聯絡或上網站尋找會員藏家，沒準你不想存留的那些易燃物，還能賣個紅火的驚天價。(下)