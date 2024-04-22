農村孩子掏鳥窩樂此不疲。燕子是吉祥鳥，窩在梁上，沒人碰；喜鵲和畫眉的窩做在樹杈，徒手夠不著；麻雀窩家家有，大人不允許孩子碰。公家隊房、磨坊、豬舍的屋簷和屋面上，麻雀窩抬頭可見。稻草蓋的房屋，麻雀輕而易舉能將草拔掉，一番打理就成了安樂窩，下蛋，孵雛，繁育後代。

被小麻雀搞得百孔千瘡的公家房舍，隊裡安排人用長竹竿直接搗毀，然後用稻草和以泥巴堵塞，但不准人工掏鳥窩，怕帶出稻草，把屋子破壞。

大人不允許做的事情，對孩子們的誘惑力就越大。隊長於是放狠話：「那個小爛X子敢掏麻雀窩，剁手！」

公社化初期，生產隊長如神一樣存在，哭鬧的孩子，大人一句「隊長來了」就能被唬住。白天隊房裡不脫人，夜裡有人看，唯一能讓孩子們掏鳥窩的地方是學校。

大隊辦的南陵小學與我家隔兩塊田，暑假期間，校園裡空無一人，所以，正在念三年級的我和髮小鄭四，把目光瞄準了這裡。

學校由南而北有三幢房屋，最後一幢是磚瓦結構，帶有走廊，簷口很高，我們望塵莫及。前面兩幢及廚房、公共廁所是磚根腳土坯草房，看上去簷口不高。

這天中午，我們相約來到熟悉的校園。教室門口簷下的那個幾個麻雀窩，進出教室抬頭可見，上課時麻雀飛進飛出，有時還能聽到小麻雀的叫聲。眼前四下無人，只有我倆可以隨心所欲掏鳥窩，心裡美滋滋的。

我說：「打高肩。你蹲下來。」鄭四蹲下，兩手撐地。我左手扶牆，右手搭著他頭頂，剛踩上肩，他啐了一口：「腳這麼臭。」我雙腳在他兩肩立穩後：「站。慢些。」於是，兩人上下四隻手，貼牆緩緩而上。當鄭四站直，我踩著他肩頭高舉雙手，還是夠不著屋簷：「腳踮起來。」「踮了。」

我從鄭四肩頭下來，找了兩塊半截磚頭給他墊腳，重新打高肩。這回，手搭著了洞口，卻探不進窩裡。於是，左手指尖捏著簷口的磚頭，右手往洞裡伸去的同時，腳尖也使勁踮。鄭四早已疲軟，雙肩受不住突然踩壓的重力，一屁股癱倒。雙腳失去支撐的我，應聲摔了下來。

我們呲牙裂嘴從地上爬起來，揉揉生疼的屁股，計上心來：放暑假那天打掃除結束，教室後門裡面的鐵搭鉤沒有上保險 槓。於是拉著鄭四：「找個洋絲頭。」當時一起參加打掃的他心有靈犀，連忙往廚房的南山頭灰堆跑。放假第二天學校做修繕工程，倒在這裡的一大堆垃圾還在，於是用樹枝在建築垃圾裡撥拉，終於找到一段鐵絲。

用這段鐵絲，鄭四從外面撥開了後門裡面的鐵搭。打開教室門，我們抬了張課桌放在牆根，鄭四蹲在課桌上，我搭著他肩頭攀牆而上，簷口近在眼前，麻雀窩可以探囊取物。個把小時工夫，兩幢教室屋簷下的麻雀窩被挨個兒掏了一遍，收穫了幾十個麻雀蛋，還有兩窩羽翼未豐的小麻雀。

收穫滿滿之後，我們喜不自禁，將課桌又抬到廚房門口一株兩人才能合抱的楝樹下。恰巧，從教室後面大井裡洗澡上岸的一群玩伴路過這裡：「上樹啊。」眾人的起哄聲中，我和鄭四踩著課桌爬上楝樹。站在樹杈上，小伙伴們一下子小了許多，從未有過的居高臨下感覺油然而生，我倆手舞足蹈唱起歌來：「敬愛的毛主席，我們心中的紅太陽……。」

所謂樂及生悲，「紅太陽」還沒唱出來，鄭四的一隻手打中了馬蜂窩，受到驚嚇的馬蜂瞬間炸飛，直撲我們頭上、臉上、身上而來。圍觀的小伙伴嚇得鳥獸散，我們雙手在身上亂撲，仍然無濟於事：「救命啊！救命啊！」不約而同從兩米多高的樹上縱身跳下，滿地打滾。這番操作嚇跑了盯在身上的馬蜂，但渾身還是疼痛難忍，於是，雙手抱頭、鬼哭狼嚎般各自往家跑。

奶奶見狀倒是處變不驚：「上炮沖的活該！」連忙從墩子邊拔了兩棵馬莧菜，一手按住我的頭，一手將粉眼生鮮的馬莧菜往被馬蜂螫過紅腫起來的包包上又擦又揉，青中帶紫的汁液流到光溜溜的身上，樣子慘不忍睹。

從那以後，掏鳥窩成為我童年抹不去的記憶。