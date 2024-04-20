小學時，小朋友們最常玩的遊戲是「騎馬打仗」跟「打躲避球」。午休時間或體育課，總會看到同學們一群一群的，有的玩騎馬打仗，也有的玩躲避球，有人在籃球場上「鬥牛」，也有人在操場上踢足球 。因為身體瘦小，籃球與足球俱不擅長，所以多半找人玩騎馬打仗或躲避球。

騎馬打仗的玩法是兩人一組，一人騎在另一人肩膀上，在上面的人是「戰士」，負責與另一組拉扯搏鬥，一直到對方或自己「落馬」分出輸贏。在下面的人是馬，負責背好在上面的「戰士」，還要與上面的人配合，雙方默契好才能占得上風。

每次看到同學們玩騎馬打仗時，心中好生羨慕，老是想找個伴參加，可惜沒人願意跟我搭檔，他們都嫌我瘦小，沒法跟那些大塊頭比。皇天不負苦心人，終於發現還有一個人落單，我們倆一拍即合，他還願意當我的馬，更是讓我喜出望外。

我這位搭檔頭上長頭癬，有癬的地方毛髮不生，同學們謔稱他為「癩痢頭」，因為怕被傳染，大家都離他遠遠的。剛開始和他搭檔玩騎馬打仗時，還小心翼翼地怕碰到他的頭，可是一旦玩起勁來，就顧不得那麼多了，一隻手抱著他的頭，免得從他身上摔下來，騰出另一隻手和對手搏鬥，玩得滿頭大汗，免不得雙手抓頭、擦汗。

過沒幾天，頭上開始發癢，媽媽看到後覺得奇怪，為什麼頭上會長癬？才告訴媽媽在學校玩騎馬打仗的事。媽媽二話不說，立刻把我頭髮剃光，買了藥膏來塗抹患處，並告誡我碰到那位同學的頭以後，一定要洗手。

上體育課時，同學們喜歡打躲避球，老師通常順應學生要求，將班上同學分成男生一組、女生一組，各占一方場地。那時候男生和女生好像是「仇人」，講話都不可以。

分組後，一方用球去打另外一組的人，對方可以選擇躲避或是把球接住，接到球的同學就有資格打對方組，被打到的或是沒接住球的人就需出局。輪流扔球，直到一組的人全部出局才分輸贏。通常我都是跟著大家跑，也跑得滿頭大汗，盡興而返。

要玩躲避球時，班上男同學會事先把球放在太陽底下曬，據說球因為飽滿比較不容易被接住，而且打到人也會比較痛。有一次，我看一位女生扔過來的球軟綿綿的，就用手去接，竟然沒接住，只好灰頭土臉地出場。

我們小時候雖然物質生活匱乏，但是並不影響我們的玩興，會想出各種不花錢的玩法，玩得盡興、玩得開心。現在的小朋友大概不能想像，那沒有電視、電腦與手機的日子怎麼過呀！