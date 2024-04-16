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內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

如意圓几兒

秦博瑞

在我家客廳與廚房之間，設計了一個博古架式的高大窗子，上邊擺著一些精緻的工藝美術品。其中有個堪稱「鎮博古架之寶」的紅木如意圓几兒（見圖），如今算來，張洪道先生送給我已經快三十年了。據說這個如意圓几兒，是他在嵌銀廠工作的賢婿，親手製作送給岳父的厚禮。

這麼精緻珍貴的東西，張先生怎麼肯捨得送給我呢？我想，大該是摯友之誼吧！我們是多年的同事加朋友，往來密切。自一九五八年大辦鋼鐵，至一九六二年縣、市分設，我倆都先後在煉焦場和濰縣機關工作，同吃一鍋飯，親如手足。後來，我們又都回到了濰坊市工作，雖不在一個單位，卻也常聯繫，保持著深厚的友誼。

主要的是，他出任山東鳶都商業集團副總後，在一次接待日本客人的宴會上，他注意到了飯桌上精美的「武松打虎酒瓶」，突然來了靈感：「當今這樣有文化、有藝術、高大上的酒瓶日益增多，很值得研究、鑑賞和收藏。」從此，他開啟了收藏精美酒瓶的業餘愛好。

我為他的創舉搖旗吶喊，隔三差五便去他處，採訪寫稿、拍照，向媒體投送，國字號報紙、省報、地方報及大小媒體幾乎都報導過「張洪道首創家庭酒瓶博物館」的訊息。此後幾年間，我則經常在本地「酒文化專刊」上，宣傳他收藏酒瓶的感悟、特寫和成績。因此，他把愛不釋手的紅木圓几兒做為獎勵，送給了我，我推辭不下，就收下了。

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