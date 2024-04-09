好萊塢星光大道(上)

洛杉磯不僅是陽光之城，更是「世界電影之都」，而好萊塢星光大道 更是世界各地遊客最嚮往的打卡之地。在好萊塢星光大道，每天有不少「好萊塢電影人」：電影「神鬼奇航」的傑克船長、「變形金剛」的超人、「星際大戰」的尤達大師，還有蜘蛛人、米老鼠、白雪公主、怪獸哥斯拉等，活躍在大道上拉客拍照，或兜售手中的「自製音樂唱片（DVD）」，這些馬路藝人給星光大道增添不少電影元素與氛圍，也是難得一見的「藝術街景」。

迄今為止，好萊塢星光大道已累積超過兩千七百六十顆星，也就是說有兩千七百六十多位電影導演、製片、演員或藝術家的名字，嵌入粉紅星形圖案深灰色方塊地磚上，閃閃發光，並留下永恆的歷史記憶。

若要在好萊塢星光大道「留星」，並非容易的事。據說，要在好萊塢「摘星」，須經過好萊塢電影相關機構考核，憑演藝實力和藝術造詣，來決定取捨。應該說，在星光大道留星者，一般都是電影、藝術界出類拔萃的頂尖人物。

好萊塢星光大道第一顆星，於一九六○年二月九日頒贈予Joanne Gignilliat，她是美國老牌電影女明星，曾獲奧斯卡最佳女主角獎，實至名歸。而六十三年後的二○二三年六月二十六日，華裔 女演員楊紫瓊憑藉主演電影「媽的多重宇宙（瞬息全宇宙）」，一舉奪得第九十五屆奧斯卡金像獎影後，成為好萊塢星光大道一顆新星。

至此，華裔演員黃柳霜、李小龍、成龍、劉玉玲、陸錫麟、吳漢章、溫明娜、楊紫瓊八人，都在好萊塢星光大道摘星，為亞裔電影人發光發熱，也為華裔電影人寫下歷史。

華裔演員在星光大道「摘星者」，在演藝上各有一套，繁花齊放。首位美籍華人好萊塢影星黃柳霜，是早年活躍在好萊塢影視圈的華裔演員，她演過默片，更在有聲片、電視劇、舞台劇擔任角色。中國功夫片鼻祖李小龍，他出生舊金山，在香港影壇打出一片天，他最早打入好萊塢，且享有盛譽。而好萊塢武打明星成龍，在多部好萊塢電影中，以中國武功打遍天下全無敵的演技，征服美國觀眾。

劉玉玲擅長演喜劇片，她曾入圍第六屆美國演員協會喜劇系列最佳女演員，並獲得優秀表演獎。三○年代即活躍在好萊塢影視圈的陸錫麟，是老資格的華裔演員，他在兩百多部電影、電視劇中演出，為老電影留下不少珍貴影像。

今年已九十六歲高齡的老牌電影人吳漢章，他在超過七百部電影中扮演角色，他還為新片「功夫熊貓四」配音，是好萊塢少有的華裔電影人。溫明娜參演電影「喜福會」，給美國觀眾留下深刻印象，她為迪士尼動畫電影「花木蘭」配音，還獲得安妮獎，是好萊塢知名華裔演員。