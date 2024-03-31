我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

承載歷史的兩個墨盒

浮雲

我心愛的妻子與我相濡以沫五十年後，最終先我而去。雖說妻子不在，度日如年，時光的腳步並不停留，十個月又過去了。工作之餘，清理妻子的遺物也成了我的一種寄託。

妻子喜歡花草樹木，也愛收集各種小巧漂亮的工藝品，日積月累簡直成了收藏家。清理遺物的工作對於我來說，似乎是無法完成的任務。

窮苦人家不會有值錢的東西。當這兩個銅製的墨盒（見圖）赫然出現在我的眼前，我恍如看見了我的妻子，因為這是她最珍愛的物件。

墨盒的使用在中國的歷史漫長，但是今天的年輕人基本上不會知道墨盒是什麼了。

這兩個並不是普通的墨盒，因為它們記載著中國將近一百年的歷史。民國十七年（一九二八年）北伐成功，妻子的外祖父黃麟書欣喜之餘，在軍旅中訂製了這兩個墨盒，一個給他的女兒（我的岳母），一個給他的女婿（我從未謀面的岳父），勉勵他們「業精於勤，努力奮鬥」。

兩個墨盒，其中給女兒的一個，上面雕刻的小字還清晰可辯：「海齡兒玩，民國十七年北伐成功紀念，父軍次北京」。給女婿的那一個，上面的小字曾經遭到刻意破壞，字跡模糊不清了，仔細看還是可以看到「端文婿」三個字。為什麼？這其中有一段中國的歷史故事。

北伐成功，全民額首稱慶，以為天下太平，有好日子過了，誰料風雲變幻，世事如棋。北伐成功，推翻北洋政府，抗戰八年，打走日本鬼子，接著的卻是全面內戰，中國人的苦難無盡無窮。

山河變色，身為國民黨中央監察委員的外祖父隨國民政府退守台灣。妻子的父親也逃到香港，由於懷孕的太太還在鄉下，加上新政府的勸誘，他誤以為回歸是安全的，在許多親友的勸阻下，他仍然選擇了回去，懷孕的妻子與年幼的女兒是見到了，短暫的快樂讓他踏上了不歸路。一個恐怖的夜晚，他在妻子和女兒的目睹下，被持槍的人們拉走了，監禁的日子並不長，他很快就被處決了。我的岳母失去了丈夫，我的妻子失去了父親，我妻子的弟弟連父親的面也沒見過。

我的岳母在她母親的幫助下，撫養大這兩個無父的小姊弟，陪伴著她的是父親給她的這兩個墨盒，還有她丈夫留下的一件軍大衣。

文化大革命來了，身為反革命分子家屬，一家大小受盡了霸凌。我妻子的心理受到了無可癒合的創傷，我岳母那小小的房子被反覆抄家，在恐懼中她沒有丟棄這兩個墨盒，但是為了安全，她用了她想得到的方法，把墨盒上她丈夫的名字清除掉。

一九七○年的雙十節，我的妻子在大鵬灣投奔怒海，成功遊抵東平洲，二十歲的姑娘終於嘗到了自由的滋味。一九七六年我們在美國成家立業，岳母後來也移民美國，這兩個墨盒也隨著她來到了美國，從此就珍藏在我家。

看到這對墨盒，就讓我想到近百年的中國歷史，忘不了我們經歷的苦難，更忘不了我可愛的妻子！

國民黨 香港 移民

上一則

和女兒逛市場

下一則

男性說教

延伸閱讀

女見男網友三個月就懷孕結婚 網酸：遲早離婚

女見男網友三個月就懷孕結婚 網酸：遲早離婚
為保護懷孕母免受襲擊 11歲男童遭母前男友刺死

為保護懷孕母免受襲擊 11歲男童遭母前男友刺死
新垣結衣被爆有喜 這一點日媒推測她懷孕了

新垣結衣被爆有喜 這一點日媒推測她懷孕了
川普女婿稱以軍應「清理」加薩 看好蓋海景房有利可圖

川普女婿稱以軍應「清理」加薩 看好蓋海景房有利可圖

熱門新聞

台大外文系名譽教授、文學家齊邦媛辭世，享嵩壽101歲，圖攝於2005年10月。圖／報系資料照

席慕蓉憶齊邦媛來電告別：她的一生是「巨流河」的一生

2024-03-29 18:02
中國文化大學延攬孔子第76代孫孔令宜（中）出任中文系助理教授，她開設跨域人文課程，在上課時親自穿起明代衍聖公服，為學生演示山東曲阜孔府女官傳統服飾。（圖／文大提供）

孔子76代孫孔令宜 文大授課穿古風服裝吸睛

2024-03-26 07:00
圖∕黛安

大麻疑雲（下）

2024-03-24 02:02
圖∕黛安

大麻疑雲（上）

2024-03-23 02:02
黃稚皓（左）、黃鈵荏各用不同方式把鹿角蕨上板。(記者簡慧珍／攝影)

雙胞胎兄弟愛上同一療育系植物 黃稚皓、黃鈵荏共啟斜槓人生

2024-03-22 07:00
圖∕Noveala

寶寶，不哭（上）

2024-03-25 02:02

超人氣

更多 >
這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了

這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了
周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界

周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界
餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代
汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身
歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護

歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護