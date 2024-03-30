前一陣子我從幾個群組收到同樣的視頻，警告大家汽車安全氣囊的威力。然而究竟有多大的威力？從現在的YouTube上我們可以看到比較確切的示範影片。一個影片中可以看到，一個軟趴趴的氣囊被引脹後，輕易地把一個疊在咫尺之隔的輪胎拋開數丈高十幾公尺之外。網上還有一篇文章報導，在短短的距離內快速膨脹的氣囊時速高達兩百哩，力道高達兩千磅。我就想起二○○四年時，我個人在密西西比州 傑克森市的親身體驗。

那是聖誕節 前三個星期的一個早上，近八點的時候，我開車送小兒子上學後，準備接上南向的五十五號高速公路去實驗室，然後在九點鐘會見一位打電話來要求參觀的外地學生。

過了聖多明尼克醫院，正當我走單行道下坡轉入南向五十五高速公路時，車子突然顛簸而無法維持平衡，這時我才意識到，前左輪車胎已經爆胎漏氣，車子方向馬上失去控制。在上班顛峰時間緊密銜接的車輛緊跟在後面，逼得我只能往左開避開單行道路，因而撞上了路旁的鋼管路標，而迎頭往北進入南向高速公路，隨後車子旋轉一百八十度避開了迎面而來的其他車輛，奇蹟似地停在路肩分隔島上。

此時我汽車的底盤卡在分隔島邊的水泥板上，頓時安全氣囊從駕駛盤彈出把我的眼鏡撞落，同時撞擊我的胸部，還好眼鏡沒破，但是胸肋痠疼，持續了一個星期，這真是見證了安全氣囊的威力！但是最令我心痛的是，開了兩年的Ford Escort Wagon後來經過保險 公司評估，完全報廢。

跟在我後面的汽車駕駛立刻出來探視，並且好心地讓我用他的行動電話跟在家裡的太太聯絡報平安，並且報警來做交通事故筆錄報吿。聞訊的幾個朋友都很驚訝，我經歷交通顛峰時的車禍竟然平安無事，認為有上帝保佑。奇怪的是九點鐘到了學校以後，我始終沒有看到那位打算參觀我實驗室的學生出現，最後也沒有再聽到她的消息。

雖然我的車子被保險公司宣判報廢，但是保險支付再買新車的大部分費用。固然我領教了安全氣囊的威力，但是身體安全無恙。

曾經有人說過，你什麼時候遇到的每一個耽誤、遲到、交通事故，或拖累，都有可能是上帝垂憐你，把你放在那節骨眼上的。十八年後我受洗信教，雖然仍然不能完全參透此事的來龍去脈，但是我總覺得冥冥之中上天似乎有所安排讓我保全有用之身，繼續為高等教育事業貢獻一份力量。