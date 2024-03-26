舍弟傳來一則新聞，內容為自二○二三年起，台灣地區有台灣首府大學、中洲科技大學、東方設計大學、明道大學、環球大學、大同技術學院，和今年新增的大漢技術學院，計七所大學，因為少子化和招生不足的緣由，確定於今年停辦。

在大學任教，對高等學府熟稔且有高度興趣的父親，在我就讀中學時，就跟我閒聊過東海岸高等學府的狀況。這個地域面積約占台灣本島接近百分之二十三的花東兩縣，即是自清朝以來俗稱的「後山」地區，因為原先交通不便，人口稀少，發展不若西岸繁華，高等教育資源極為匱乏。

四十多年前，整個台東縣就只有一所省立台東師專勉強突破「掛零」的窘狀，而花蓮縣內除了同為培育小學師資的省立花蓮師專以外，也就剩下在一九七七年私人興學的大漢工商專校（大漢技術學院升格前的校名）一同撐場面罷了。父親自大學畢業後的一九五○年代，曾經在花蓮女中，和後來改制升格為花蓮師專的花蓮師範學校擔任過教員，尚有好友熟人轉任大漢工商專校的講師或副教授。加以我身為大漢高皇帝劉邦的七十五世孫，對於這個援引「大漢」作為校名學術機構，自有一番莫名的親切感。

不過，「大漢」的成立雖然造福了本地的學子，但身處台灣東部的「偏鄉」，無法吸引更多優秀師資和外地學子的青睞，也是無解的罩門。我原先一直在台灣的西海岸生活就學，服兵役時也在高雄左營海軍一軍區駐防，爾後在二代艦的建軍整備規畫下，於僅剩下四個月的役期時，奉調到花蓮海軍神鷹基地，該處正好與空軍花蓮北埔機場的西側相連，大漢工商專校則在基地西北大約距離五百米處相望。

剛到東海岸，先前派駐的同仁，高談他們與大漢工商專校的女同學出遊，和組成海軍籃球隊，在該校校慶運動會時與他隊同台競技的豐功偉績，很是神往。

不久我也在海軍同僚的帶領下，前往大漢工商專校的運動場，打籃球運動放鬆筋骨，開始和這所學府有了正式的初體驗。某位值日上士班長，在下午運動時段帶領部隊跑步，我們一行沿蘇花公路（這一段街名為花蓮縣新城鄉光復路）北上，待跑出了新城鄉鬧區的店鋪群後，再一百八十度折返循原路返回。

結果在經過新城鄉公所的建築後，班長一個命令，向左轉入一條椰林大道，我們身著海軍運動服的百來青年，就這般徑直穿入大漢工商專校的正門，直奔運動場就地解散自由活動，言明晚餐時再於隊上餐廳集合。這讓我心中嘖嘖稱奇，我等「不速之客」高調闖入校園殿堂，全程卻不見學校警衛人員出來關切攔阻，這也只能以這所學校與海軍的關係太好了來解釋吧！

當年花蓮縣人口的族群分布，號稱是閩南人、客家人、外省人和原住民 各占四分之一，這也反映到大漢工商專校的同學組成。我們可在校園內瞥見膚色較為黝黑、輪廓深邃的泰雅族帥哥靚女，至於皮膚白皙、長相俊俏的阿美族人，反而和漢人族群在外貌上不太容易區分。

是時花蓮地區另外還有兩所剛成立的專科學校：長庚護專（後升格為長庚科技大學）和精鍾商專（後來改組為台灣觀光 學院，於二○二一年停辦），我也在海軍同事間聽聞和女學生籌組聯誼一塊活動的風聲。不過當時的我，寄情於太魯閣國家公園和玉山國家公園的山水，退伍前一個月，又必須轉戰南北參加工作面試，也就沒有機會和伙伴們共享「風花雪月」了。

固然台灣地區這十數年來因為新生嬰兒生育率下降，導致教育供應鏈 供需失衡，諸多大學「黯然退場」，早已不算新聞，不過看到相處約四個月的「老鄰居」大漢技術學院在「關門」名單之列，撫今追昔，還是令我不勝唏噓！