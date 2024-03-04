我在一九八○年住在喬治亞大學的研究生宿舍，因為學校宿舍會在聖誕假期時關閉一個月，所以我們這些住宿生必須暫時搬出宿舍另尋住處。學長們指點我們這些新生，美國有很多教會在這個時候舉辦國際聖誕住宿（International Christmas Housing）服務，我們可以透過學校的外國學生服務處申請參加，藉此可以住宿外州的寄宿家庭，不但有免費住宿的機會，而且可以利用這個機會加強英文會話，又可以到當地的名勝古蹟遊玩，增長見識。

我一向嚮往溫暖的佛羅里達，因此申請地點集中在那個區域。很幸運地，我被佛羅里達西海岸坦帕（Tampa）城住宿計畫中心接受，因此在十二月中旬搭乘灰狗巴士，從喬治亞雅典城到坦帕的浸信會教堂報到。

坦帕那時人口將近一百三十六萬人，亞熱帶濕熱氣候很類似台北的天氣。浸信會教堂人情溫暖，年輕信徒很多，接待我們的人員多半三十來歲，因此跟我們很容易相處。由於當地有職業足球 的海盜隊，很受當地球迷支持，碰上我這個新足球迷，於是興奮地跟接待人員在觀賞電視轉播賽時熱烈討論。

主辦單位提供豐富的參觀遊玩活動，全憑我們外國學生的喜好而選擇。我對當地有名的布希公園（Busch Gardens）心儀已久，於是參加了這項活動，其中有不同的雲霄飛車，以及乘坐火車遊歷仿非洲大草原的美景，給我留下深刻的印象。雖然這不是世界上最恐怖的雲霄飛車，但是七十哩時速的急速轉彎，絕非所有人可以承受的。坐在火車裡眺望非洲大草原內活動的各種動物，前幾分鐘的風景令人心曠神怡，下一分鐘又使人驚心動魄！

隔天我們到七十一哩以外聞名世界的奧蘭多迪士尼 世界遊玩，雖然這兩處有很多類似的遊玩設備，但是比較起來這裡到底比較老少咸宜，譬如說乘舟遊童話仙境小人國、美人魚海底世界。比較刺激的活動例如飛濺山（Splash Mountain）、飛越太空山（Space Mountain rides），同遊的外國學生被水濺濕身體，或者因急速轉彎驚叫失聲者比比皆是。遊玩一天的經歷永誌我心，十多年後當我帶著小孩重遊舊地，當年歷歷好玩刺激的鏡頭再度浮現心頭。

接下來的兩天，我與接待我的寄宿家庭Jones夫婦相處。這對虔誠的浸信會教徒夫婦來自喬治亞州，退休後搬來佛羅里達居住，膝下只有一位與我們年紀相仿的公子，在這一段日子裡，他們熱心地擔任司機與導遊，帶領我們這些外國學生到各處遊玩。短短的相處，這位公子與一位日本女學生居然墜入愛河。Jones夫婦顯然對於亞洲情勢相當了解，也知道中華民國 與中華人民共和國的區別，可見教堂對於分配這些外國學生的寄宿家庭，確實是花了功夫研究的。由於我對六○至八○年代的熱門歌曲非常熟悉，因此與他們的交談也有共同話題，臨別時Jones先生還送了我一張他收藏的芭芭拉‧史翠珊的熱門專輯。

最後的周末，白天交際舞老師教導我們學生跳舞，晚上教堂替我們安排了學生答謝寄宿家庭的晚宴，我們學生就地取材，依教堂廚房的庫存準備了自己的拿手好菜。我燒了牛尾羅宋湯，顯然大多數的美國人頗能接受這種口味，當然美國人的習慣總是讚不絕口！不過當晚宴席的菜色的確豐富，各國口味應有盡有，我們學生輪流介紹製作的菜名以及特點，結果是皆大歡喜。

結束了行程回到學校，一月初開學，我寫了賀年卡片給Jones一家，謝謝他們以及教堂的熱心安排，讓我終身難忘。Jones太太回信，代表教堂答謝我們這些外國學生假期給他們帶來的快樂，Jones先生很高興地在教堂主日學時宣讀我的來信。我與Jones家庭繼續保持連繫，直到一年後Jones先生去世為止。據我所知，Jones太太後來搬回家鄉喬治亞居住。我們雖然不再通訊，但我永遠懷念他們和其他美國友人，帶給我們異鄉作客的外國學生溫暖的情懷。