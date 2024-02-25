我們由榆林坐汽車到達寧夏回族自治區首府銀川，她是古絲綢之路商貿重鎮，曾經是西夏王朝的京都。西夏是一個八百年前在中國西北與宋、遼（金）鼎立一百八十九年歷史的封建王朝，因此，要了解西夏就要到銀川來。

西夏最鼎盛時期面積約八十三萬平方公里，包括今寧夏、甘肅大部，內蒙古西部、陝西北部、青海東部、新疆東部及蒙古共和國南部的廣大地區。前期與北宋、遼平分秋色，中後期與南宋、金鼎足而立，是中國西北地區的一個軍事強國，被人形容是「三分天下居其一，雄據西北兩百年」。

十三世紀初，橫掃亞歐的蒙古大軍所向無敵，但是在西夏卻遭到頑強抵抗，成吉思汗四次親征，前後歷時二十二年，在公元一二二七年再次包圍夏都興慶府，苦戰達半年之久，付出了極其慘重的代價。成吉思汗憂思成疾，在去世前叮囑要對西夏「以滅之」。城破之後，蒙軍大肆殺戮，徹底摧毀了西夏的都城，給後世留存的西夏文物很少，只有一些帝王的陵墓供人們考證。

陵區建有西夏博物館 ，館內精選最具有代表性的西夏文物，其中有雕龍石柱、石馬、琉璃鴟吻、西夏碑文、石雕人像、佛經、佛畫、瓷器、官印等；特別是重達一百八十八公斤的鎏金銅牛，更是西夏文物中的瑰寶，讓人們領略西夏王國昔日的輝煌和燦爛。參觀這個博物館，等於上了一堂生動的西夏歷史課。

館內以大型蠟像的形式，再現了西夏一幕幕近兩百年的興衰歷史。圖片介紹，李元昊是西夏王朝開國皇帝，後期陶醉於自己的赫赫戰功，不理朝政，縱情聲色。他給次子娶妻，見其貌美，就奪媳為妻，並立為「新皇后」。 次子難以忍受奪愛之恨，加上野心家挑唆，於是持戈進宮刺傷其父。李元昊被削去了鼻子，受了驚嚇，又急惱不過，鼻創發作，於一○四八年正月初二死去。西夏的開國皇帝、黨項族的一代英主，就這樣中道而殂了，此後皇權不斷爭奪、更替，國力大受削弱。

西夏王陵區離銀川市區三十公里，背倚賀蘭山，風水很好。陵區東西約五公里，南北約十公里，在五十餘平方公里的範圍內，九座帝王陵墓構成北斗星圖案，另有兩百五十三座王侯勳戚的陪葬墓，是中國現存規模最大、地面遺址最完整的帝王陵園之一。 一九八八年被國務院 公布為全國重點文物保護單位、國家重點風景名勝 區，被世人譽為「神祕的奇蹟」、「東方金字塔」，也是中國最大的西夏文化遺址。

李元昊的陵墓（三號陵）離博物館不遠，是一座二十三米高的土丘，仔細觀察，可以看出它原先是一八角形的塔形建築。由於年代久遠，加之戰爭的破壞，外表有了很大的改變，但骨架尚存，透露出原先宏偉的規模，顯示出西夏王朝特有的時代氣息和風貌。陵園地面均有角樓、門闕、碑亭、外城、內城、獻殿等建築，現在都是一些殘留的土堆，李元昊陵墓前還有一個大坑，是後代盜墓造成的。

在陵區處處可見西夏文字，正如清朝學者張澍所說，西夏文字「乍視字皆可識，熟視無一字可識」，有點像「天書」。西夏文字是李元昊建國之際，命大臣野利仁榮仿漢字創製的，史書記載稱之為「蕃書」。李元昊下令尊為「國字」頒行，凡紀事盡用蕃書。

目前發現的有六千多字，跟漢字有很多相似之處，例如：兩者都是方塊字，基本筆畫大概相同。但西夏文字比漢字更為繁複；文字構造多採用會意字和形聲字；文字結構也和漢字一樣，以偏旁、部首組成。西夏創造自己的文字，是其最輝煌的文化成就之一。目前學者們已經破讀這種文字，入口的售票處同時用西夏文、漢字和英文標出，我拍照紀實（見圖，作者提供），西夏文看來比較複雜。