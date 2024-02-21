二○○一到二○○八年，我參加了在中國舉行的五次以英語為主的國際學術研討會，主要是綠色化學年會、環境科學與技術會議等，舉辦地點在合肥的中國科學技術大學、石家莊的河北科技大學、濟南的山東大學，以及在青島的中國海洋大學。許多參加研討會的學者都以遊玩為主，學術研討次之，這種現象在已經有學術成就者尤其普遍，所以往往把他們的海報設定完畢，就從會場失蹤，到附近的名勝古蹟 遊玩去了。

也許是我個性比較古板，參加研討會時，我一定認真聽講並且勤作筆記、問問題，或者參觀海報展覽時與作者認真交談，請教受益。我最喜歡與在學的研究生討論有關海報展覽的技術問題，因為他們往往是親身執行實驗者。

在學期當中，如果我想參加國際會議時，必須要將學校教課或研究活動事先妥善安排，才得以脫身。參加這種國際會議，資金來自研究計畫經費或者來自邀請主辦單位，所以在學術研討時如果場面冷清，我就常常發問或提供額外的見解，會使邀請主辦人覺得值回票價，因此往往會繼續邀請我參加相關研討會，同時在會場也擔任一些單元的主持人。

其實我參加在中國舉辦的國際學術研討會，還有一個目的，那就是尋找或者招募研究員，到我在美國的實驗室擔任訪問學者，一方面執行研究計畫，撰寫研究報告，發表在知名的國際生物科學或環境科學雜誌，同時也可以幫我訓練實驗室的研究生。一般說來，來自這些有名中國大學的訪問學者，科學背景不錯，獨立研究技能很強，只是英文說寫能力有待加強訓練。

在這八年當中，應邀來到我實驗室的訪問學者總計有八位，博士研究生七位。對他們來說，爭取到美國深究的機會相當寶貴，不但在國內的職位得以保留，所做的研究也可以包含在國內所做博士論文內。他們到美國的薪水由我的研究資金照美國職位標準出錢，而且他們以英文發表學術著作的水平大為提高，這對他們履歷內容的提升幫助甚大。

在他們回國以後，申請升等研究計畫獲得批准的可能性大為提高。也由於我們共同發表會議摘要以及研究文章的出版數量和質量大幅增加，我的科學成就也因此提升，這真是一舉兩得美事。