一九七五年五月自師大畢業後，我被分發到台北市松山區永春國中就任，由於我的專業是生物，因此擔任生物教師以及一年八班男生班導師。這是一個人情班，有些家長由於子弟的小學成績被鑑定進不了資優班 ，於是利用各種關係要求編入這個人情班，特別要求學校指定一位有幹勁的導師，來嚴格督導來他們的子弟，以達成升學 的願望。

很快地，我就發覺班上不缺乏具有潛力的學生，難能可貴的是他們大多數秉性忠良，如果循循善誘，前途不可限量。由於學校教務處的敦促，我挑選了四位有美術專長和對生物科學有興趣的學生，參加學生組，並幫助我參加老師個人組，報名第九屆台北市中小學科學展覽比賽。

我們學生組的題目，是使用顯微鏡觀察稻草浸泡在液體中的原生動物的生態消長；我的題目則是利用當時新出的捕蟲器採集節肢動物，研究土壤中的農作物害蟲。蘇、王、黃、陳四位同學跟我，利用周末時間到附近農作山坡地以及公園，捕捉節肢動物等等做成標本，製作展覽海報。比賽結果，學生組得到佳作獎，我則得到特優獎。

接下來九月中旬學校舉行合唱比賽，由於陳同學有歌唱天賦，我指定他擔任班上合唱指揮，練唱我在大專暑期服兵役學的軍歌「夜襲」。此曲慷慨激昂，振奮人心，配上學生行軍變換隊形，夾雜著喊殺吶喊緊接在歌詞「只等那信號一響」之後，震撼感動了評審老師團，我們一年八班居然打敗了其他所有的一年級班級，在學校男生組合唱比賽中奪魁。

天下沒有不散的宴席，一晃眼一年過去了，一年八班升上去後，我擔任另外一個一年級男生班導師。這四個可愛的男生仍然常來我家看我，尤其是在我服預官役周末休假回家時，挑戰跟我比賽做伏地挺身，矮小的蘇生甚至頑皮地趴在我的背上，增加我的困難度。

後來他們畢業後，據說蘇和黃同學考上北市高中前三志願。俗話說一日為師終身為父，教導特殊班學生雖然吃力，但人情味重。回想起來，得學子如他們，添加人生樂趣。