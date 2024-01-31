美國賭場的故事(下)

上世紀三○年代，內華達通過賭博合法化，讓拉斯維加斯成為賭城迅速崛起，度過經濟大蕭條的難關，沙漠變成聚寶盆。雖然被稱為「罪惡之城」，但市內秩序井然，社會治安良好，吸引了全世界的遊客。

從二○二○年開始，儘管疫情肆虐、股市狂跌、供應鏈緊張、通貨膨脹乃至於烏俄戰爭，都沒有影響到博彩業的一枝獨秀。統計顯示，全美賭場二○二二年僅僅三月一個月的總營收高達五十三億元，創歷史最高紀錄。這則消息，讓我回憶起印度 宮賭場酒店的趣事。

那是在一九九一年六月 ，我參加湖南酒店考察團，從紐約來到大西洋城，沿著世界第一條寬闊的海濱木板路，走進川普 投資打造、以白色為主的「印度皇宮」酒店賭場。只見到處都是金色閃爍的天花板，三百六十度雕花鏡子，碩大豪華的多層水晶燈。看到還有大象載著渾身金銀首飾閃閃發光的印度女郎，由包著頭巾的英俊印度帥哥牽著緩緩走過大廳，引來了無數圍觀者的驚叫。

賭場內部，金光燦爛，彩燈閃爍，各種賭博機器飛轉，籌碼嘩嘩作響，令人眼花撩亂，彷彿進了阿拉伯神話裡的金銀寶庫。身穿筆挺制服的侍者和打扮妖艷的「兔女郎」，手捧美酒和飲料，穿梭走動，隨時服侍左右。老虎機、輪盤、擲骰子、二十一點（撲克牌）、推牌九、打麻將，各種賭博玩法，應有盡有。

賭場附設酒吧間和餐廳，贏了，可以飲酒慶賀；輸了，可以借酒澆愁；餓了，可以欣賞美食，大快朵頤。累了，可以欣賞「勁歌熱舞」等娛樂節目，睏了，可以入住五星級酒店的客房。人只要進賭場，就像是上了天堂，樂而忘返，直到兩手空空，輸個精光。

我們都被睹場酒店超過十億美元的造價和奢華而震撼，十分好奇和興奮，手握錢包躍躍欲試。當我戰戰兢兢地走到老虎機面前，先放一枚硬幣進老虎機的嘴巴，然後用力把長把手從上往下一拉，就中了彩，叮叮噹噹接滿了半紙盒的賭場代用幣，還來不及兌美元便返回了紐約。從此留下了深刻的印象。

我移民美國後的二○一八年暑假，就迫不及待地懷揣著大西洋城「印度宮賭場酒店」的老照片，從美西波特蘭直飛紐約，在機場租車專程開往大西洋城，去尋找我第一次在印度宮賭場酒店拉老虎機中彩的印記。

當我按圖索驥，拿出我在印度宮門前的老照片，找遍了大西洋城而不見蹤影時，才知如今已是物轉星移，時過境遷：一九九○年四月二日，仿照印度泰姬陵的「印度宮賭場」隆重開業，成為大西洋城生意最好、人氣最旺的賭場。二○一六年川普在新澤西州宣布「競選總統」，同年十月十日，「印度宮賭場」破產，曲終人散，可見「世事難料」。可是川普「賭場失意，官場得意」，競選大獲成功，並於二○一六年底宣誓就職總銃。

有人說，這個世界就是一個巨大的賭場，裡面只有三種人 ：第一種人是設局的人（開賭場），第二種人是做莊的人（莊家），第三種人是下注的人（賭徒）。世界上百分之九十九的人都是賭徒 ，剩下的百分之一是莊家 ，百分之一中的百分之一是布局的人。

這個時代，賺錢最核心的本質是：去賺那些想賺錢的人的錢。例如：美團沒有一家餐廳，結果全國人民都在他家吃飯，阿里沒有貨，去哪網沒有酒店，攜程網沒有飛機，但他們都賺得盆滿缽滿，比有貨的、有酒店的、有飛機的公司多的多，因為他們賺的是酒店、飯店 、航空公司的錢。澳門 是賭客的天堂，賭王何鴻燊創立了一個澳門的賭博時代。儘管何鴻燊開了那麼多賭場 ，但自己卻從不賭博 ，因為他明白真正的發財方式 ，不是去賭博，而是想著去賺賭徒的錢。小賭怡情，大賭傷身，且行且珍惜！