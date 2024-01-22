客廳矮櫃上擺放了一張我們一家三口在飛機上拍的相片（右圖，作者提供），日期顯示為一九九○年八月十八日，一個意義重大的日子，因為那一天，我們搭機赴洛杉磯 ，正式移民 美國。一位好心的空姐順手幫我們拍下這歷史時刻，紀念我們正式告別過去，重新開啟人生新旅程。

到了洛杉磯一出海關，就看到了趕來接機的小叔，他載我們回他家，把我們的行李安頓好後，就帶我們去他住家附近的一家中餐館用餐。眼見周圍都是華人，耳邊聽到的也都是中文，讓我覺得好親切，不自覺就放鬆了一路緊繃的神經，好好飽餐了一頓。

餐後步出餐廳時，我突然發現路旁有一個小小的自動販售機，裡面躺著的居然是中文報紙！只要投幣兩毛五分錢，販售機就會打開一條縫隙，讓人伸手進去取報紙。我試著投幣取出一份世界日報 ，感覺好不真實，在美國竟然可以如此輕易地買到中文報紙。就這樣靠著詳細閱讀手上這份世界日報，不知不覺度過了移民美國的第一夜。

我發現世界日報除報導美中港台及世界各地新聞時事之外，內容包羅萬象，凡是藝文、體育、財經、教育、娛樂及各項與生活有關專欄等，真是應有盡有，不僅讓初來乍到的我很快與世界連結，不致因英文欠佳而與世界脫軌，更讓我對身處的新環境有了較為深入的了解。透過報紙資訊及廣告，按部就班地解決了我們生活中的切身問題，諸如租房、就業、找學校、尋兒子課後托管機構、考駕照、買車等，讓我們很快就融入了新生活。

一個周末早上，我們一家三口外出早餐，我循例向報紙販售機投入兩毛五分錢，兒子小手伸入縫隙取出報紙。我正準備鬆手關上販售機，卻發現一隻大手悄無聲息地伸進來，抓了一份報紙就想溜走，我情急之下用販售機緊按著那隻大手不放，直到對方求饒：「不就一份報紙嗎？」我說：「那你給錢啊！」對方才悻悻然鬆開報紙，不情願地離開。事後老公問我為何如此堅持，不怕挨揍嗎？我說我不想讓年幼的兒子價值觀混淆，以為不花錢也可以得到想要的東西。

有一年爸媽去探望住多倫多的三姊，回程時來洛杉磯小住，見到我家客廳桌上擺放的世界日報，不禁笑逐顏開，原來，他們在加拿大期間，也每天觀看世界日報，既打發時間又增長見聞。

老媽更偷偷爆料，有一次老爸單槍匹馬走路去買報紙，沒想到回程時竟然迷路了，怎麼也找不到回家的路。好在三姊也覺得不對勁，怎麼老爸買報紙這麼久還沒回來？於是全家總動員：老媽留守，三姊開車，兩個外甥騎腳踏車，循著老爸走的路線及可能會走的路線分頭尋找，終於被三姊在與她家相反的巷弄內，找到正不知所措、手揑報紙、一身是汗的老爸。原來老爸一時恍神轉錯了巷口，情急之下怎麼也轉不出來，讓大家虛驚一場。

我家是在沿著斜坡興建的住宅區，每天早上我們上班上學離家後，爸媽就沿著山坡往下走，經過學校、圖書館及一些住家後，就來到一個小商場。路線很簡單，不用擔心會迷路。重點是商場內除了超市、藥房及餐廳外，有一家華人開的麵包店，可以買到他們想看的世界日報，而且來回只要走約走五十分鐘左右，既可健身，又可以和商家互動消磨時間。

我看老媽對世界日報中的藝文版情有獨鍾，無論是家園版、上下古今版或是世界副刊、小說等，戴著老花眼鏡的她總是看得津津有味，也不抱怨眼睛疲勞或是看不清楚。

有一天我突發奇想，偷偷摸摸寫了一篇稿投到世副，想給老媽一個驚喜，沒想到三星期左右真的刊登出來了！我指著那篇文章告訴老媽說那是我寫的，老媽顯然受到驚嚇，一臉難以置信，眼前這個每天忙得分身乏術、老喊睡眠不足的女兒，居然會有空寫文章？我拿出當初留存的爬格子㡳稿證明，她才轉驚為喜，第二天居然在麵包店又買了兩份有我文章的舊報紙，要帶回台灣做紀念及給親友看。由此可見，世界日報在老媽心中份量有多重了。

多年來，世界日報已成為我們生活中的一部分，雖然隨著年齡增長，關注的資訊會有所不同，但是我們總可以在不同的版面找到滿意的答案。

印象最深的是，有一次我將早期世界周刊中收藏的簡易日常英文用語送給新移民朋友，她說真的很實用，尤其是小朋友生病時，她就照抄版本寫信給老師幫小朋友請假，輕易解決了她有口難言的困難。

藝文版是我的最愛，也是每日繁忙工作之後的解壓良藥。而影響我最深的，則是世界日報財經及理財方面的專欄及資訊，我從其中了解到美國的社安制度、工作點數、報稅、節稅需知，及如何規畫退休後的收入等，真的是獲益良多。世界日報可說是我最忠實可靠的良師益友，一路指引著我們在不同階段成長、茁壯。

當年相片中一臉懵懂的小男孩，如今已是兩個孩子的父親，有了自己的美滿家庭，我和老公也按規畫相繼退休，開啟人生中的另一個新階段。要說我們與世界日報的結緣有多深，就要從我們移民的第一天開始計算，而且是仍在持續進行中。感恩世界日報，有你陪伴真好！