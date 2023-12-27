今年萬聖節 前夕，美國科羅拉多州 一個山頂洞穴冒險公園發生一起離奇命案，一個男子帶著重型武器AR-15半自動步槍和一把手槍，還攜帶爆炸物，全副武裝陳屍在這個公園女廁所。經警方初判，這個年僅二十歲的男子是自殺身亡，女廁所牆上還留下他的絕筆「我不是殺手，我只想進入洞穴」，警方在該男子的汽車中還發現爆炸裝置。這起判似「自殺案」，警方仍在調查中。

但這起離奇命案仍疑雲重重，一個人如要了斷生命，為何帶著各種致命武器攀上山頂？又神祕地「潛入公園」，跑進女廁所？帶了這麼多武器，卻又不「開殺戒」？

這起「怪案」讓我想起萬聖節香港 推出的香港怪談「奇異故事大圖鑑」，這本書以繪圖及文字記錄民間流傳下來的三十一個百年鬼怪民間傳說。二○○五年九月，反黑組探員丁利華在追緝行動中，在山上突然消失，僅留下一段救急電話錄音，多次呼叫一串神祕號碼，並大聲叫救命，便斷了線。這位探員便查無音訊，從此人間蒸發，消失得無影無蹤。後來，有人懷疑這個探員是誤入「結界」，也就是去了一個「靈異空間」。

再則，二○○五年西貢童軍頭頭袁志勇在嶂下行到海下途中失蹤，警方立馬全方位搜尋，卻找不到任何頭緒，甚至斷了「線」。直至三天後，才在一個斜坡發現屍體。奇怪的是，袁倒斃之處離警方畫圈搜尋點僅十米之遙，不可能視而不見，卻偏偏這個地方竟成了「盲點」。有人描述袁也是被「結界」了三天，才落得個僵屍，這個無頭案至今還是個「迷案」。

香港奇異故事大圖鑑非常具特色，圖文並茂，能吸人眼球。又以日本食玩貼紙作為載體刊出，過去旺角潮流商場流行的明星貼紙，源於一九七七年日本零食的包裝噱頭，現在重現貼紙的影子，構起港人對童年的回憶。再說，這些流傳已久的陳年往事，換個角度來看，對香港的歷史和文化會有不同的詮釋與認知。

這本書編輯了三十一個民間傳說，每個故事充滿奇聞軼事，曲折驚險，令人懸心吊膽，拍案叫絕，故事精采，是難得的香港「說鬼」書。而美國是「槍枝王國」，空氣裡充滿了火藥味，槍枝氾濫，造成治安一片混亂，血案不斷升級。像科羅拉多州洞穴冒險公園發生的離奇命案，幾乎天天在「上演」。

我突發奇想，如若好萊塢哪位編劇，把美國一些離奇命案寫成故事，再拍成美國「奇異故事」，為美國「槍文化」寫下歷史，弄得不好這部電影叫好又叫座。