我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有人在家發射信號槍…維州阿靈頓郡房子猛烈爆炸

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

冠軍的味道

梁蘭蓁
作者先生(右二)手持獎杯及獎品留影。
作者先生(右二)手持獎杯及獎品留影。

多年前的母親節，南加州中國大專院校聯合校友會舉辦了「君子近庖廚」的廚藝比賽。先生在家從來不做飯，是「說得一手好菜」的人，他說要參加真刀實鏟的燒菜比賽，我幾乎不敢相信。

先生信心十足地說，他看過我常做的炸咖哩雞翅膀，味道不錯，也不難做，因此他要做道菜去比賽。比賽的規定是一切工作都得由先生親手做，比賽前晚得把翅膀整理好，醃漬入味，這步驟就把先生煩死了，他拚命抱怨雞翅怎麼那麼難切開，真是看人挑擔不吃力。

要醃漬的時候，他拿起鹽罐、咖哩粉等各種佐料問我要加多少，我說少許，他問我是怎樣的少許，我只好叫他慢慢倒，我在旁邊看著及時叫停才搞定。

比賽那天，只見好多先生乒乒乓乓地又切又炒，先生只要把油燒熱了，再把沾好了蛋清的雞翅膀放在油鍋裡炸熟就好了。有位爸爸做松鼠黃魚，把魚身切得體無完膚，他的太太在他攤位面前急得直跳腳。另外有位爸爸做八寳甜飯，粗手粗腳在碗裡舖瓜子和葡萄乾，老排不好，他的太太也在攤位前唉唉叫。難怪子曰君子遠庖廚，廚房裡都是麻煩事啊。

到最後有的菜半生不熟，有的菜太熟爛，先生色香味俱全的炸咖哩雞翅膀得到了冠軍。從此以後先生走路都有風，在家裡更是以天廚自居了。

醃漬 母親節 加州

上一則

翩飛蝴蝶斑

下一則

慢跑馬拉松

延伸閱讀

趙少康曝太太得知參選反應 加碼爆：侯友宜更怕太太

趙少康曝太太得知參選反應 加碼爆：侯友宜更怕太太
我們的感恩節

我們的感恩節
烹飪團隊

烹飪團隊
老豫園感恩套餐九五折預訂優惠 六 - 十人套餐 過節最佳選擇

老豫園感恩套餐九五折預訂優惠 六 - 十人套餐 過節最佳選擇

熱門新聞

「歸妹圖」不僅是張大掐名作，畫作背後隱藏的故事牽起俞大綱、張大千與郭小莊、林懷民等台灣文化名人，橫跨繪畫、京劇與現代舞蹈，一幅畫等於一頁台灣文化史。（圖：羅芙奧提供）

一幅畫隱喻台灣京劇現代化 張大千「歸妹圖」647萬落槌

2023-12-03 01:30
豐喜啟動世代交替，長子廖柏凱堅持提升工廠的食安規格，成功拿下Costco這個大客戶。(本報資料照片)

從辦桌場拚到美式賣場 廖家3兄弟讓甜點王國華麗轉身

2023-11-28 06:00
佳士得香港秋季拍賣備受矚目的「天民樓珍藏專場拍賣」以逾2.6億港元總成交額圓滿收槌。（記者孫曼／攝影）

佳士得天民樓元青花瓷珍藏首登拍場 帶蓋梅瓶868萬美元拍出

2023-11-30 01:24
黛安∕圖

被離婚的精神病患（下）

2023-11-27 01:02
作者荊棘和丈夫海諾在家中合影。（荊棘．圖片提供）

來也空空，去也空空

2023-12-03 01:02
莫言親筆寫下打油詩，祝賀林青霞獲得金馬獎終身成就獎的榮耀。（取材自微博）

林青霞「金馬水餃」打響 諾貝爾得主「餃子已包好」邀團聚

2023-12-01 00:41

超人氣

更多 >
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議