作者先生(右二)手持獎杯及獎品留影。

多年前的母親節 ，南加州 中國大專院校聯合校友會舉辦了「君子近庖廚」的廚藝比賽。先生在家從來不做飯，是「說得一手好菜」的人，他說要參加真刀實鏟的燒菜比賽，我幾乎不敢相信。

先生信心十足地說，他看過我常做的炸咖哩雞翅膀，味道不錯，也不難做，因此他要做道菜去比賽。比賽的規定是一切工作都得由先生親手做，比賽前晚得把翅膀整理好，醃漬 入味，這步驟就把先生煩死了，他拚命抱怨雞翅怎麼那麼難切開，真是看人挑擔不吃力。

要醃漬的時候，他拿起鹽罐、咖哩粉等各種佐料問我要加多少，我說少許，他問我是怎樣的少許，我只好叫他慢慢倒，我在旁邊看著及時叫停才搞定。

比賽那天，只見好多先生乒乒乓乓地又切又炒，先生只要把油燒熱了，再把沾好了蛋清的雞翅膀放在油鍋裡炸熟就好了。有位爸爸做松鼠黃魚，把魚身切得體無完膚，他的太太在他攤位面前急得直跳腳。另外有位爸爸做八寳甜飯，粗手粗腳在碗裡舖瓜子和葡萄乾，老排不好，他的太太也在攤位前唉唉叫。難怪子曰君子遠庖廚，廚房裡都是麻煩事啊。

到最後有的菜半生不熟，有的菜太熟爛，先生色香味俱全的炸咖哩雞翅膀得到了冠軍。從此以後先生走路都有風，在家裡更是以天廚自居了。