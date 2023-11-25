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憶員林實驗中學(下)

章越

我在花蓮中學初三下學期讀了兩個多月後，搬到台中，半途中無法考轉學，只能辦插班借讀。在邱厝裡安頓好了，四月一日星期一，家父便帶了我倆坐火車到彰化員林實驗中學見了楊展雲校長，他特囑也是山東人的教務組長親自替我倆註好冊，搬入宿舍，第二天開始上課。

在員林實中時間太短，除了楊展雲校長外，已記不起任何人的名字。楊校長是北大政治系畢業的高材生，當年被譽為山東青年三傑之一，在大陸當過縣長、青島市教育局長、山東省政府秘書長及國大代表等要職。在台以國大代表身分兼任實中校長，未支領校長之薪俸，真乃奉獻百年樹人的偉大教育家。楊校長滿腹經綸，口才超強，朝會訓話出口成章；但常罵學生懶惰，以濃濃的魯西口音說：「你們只會拖死狗！」

我們到員林實中時，原來從澎湖防衛司令部子弟學校遷到員林來的山東「八聯中」流亡學生早已畢業了，但有一些當年被迫從軍的流亡學生，退役復員後到員林實中復學的，他們都是高中部或師範部的，比我們大十幾歲，很照顧在當時實中已不太多的小山東老鄉的我倆。

我的同班有很多從大陳島撤退來台的，再加上從泰國、緬甸、寮國、越南等地來的游擊隊，和一些台灣各地來的學生；幾乎全是外省人的子弟，操各地方言，就如處在眷村一樣，特別親切。全班的同學都比我年長，有一名還有兩個六、七歲的兒女。

記得一名同學很會抓蛇，到野外用手抓住蛇尾一抖、一甩，那條蛇的脊椎被抖鬆後，直直地垂下，動都不動；他把蛇塞進空玻璃瓶子放在教室養著，整個動作敏捷、帥氣。我怕蛇，只敢在老遠的後頭跟著。一名大陳來的同學功課不錯，常跟我一起切磋問題。另外一名同學擅長表演，後來在台視演起電視劇。有兩位高壯的的同學每晚就寢前，在宿舍外鍛鍊舉重健身，練就六塊腹肌和結實隆起的胸肌。

我們全體住校，睡在大統艙式的上下舖。吃飯在土地廣場上，每十人蹲在地上圍成一圈；中間擺一盛菜的鋁盆，大部分是湯湯水水，吃慢了就沒菜了，所以大家飛快地動筷搶菜吃。我以後吃飯極快，就是那時訓練出來的，後來到成功嶺入伍訓練時，同桌的人都搶不過我。

小時家境窘迫，除了每學年必須繳制服費到花蓮中學訂做的制服外，別無像樣的外出服裝。到了員林實中，也只能穿出繡著紅色「花中三五八○」學號和藍色姓名的花中制服。一天被一名教官攔下，他問我：「你怎麼不穿校服？你這是穿的什麼奇裝異服？」我連忙向他解釋一番，並說：「詳細情況，請向教務處的教務組長查問。」總算過了關，繼續穿我的花中制服在校行走。

員林盛產水果，員林實中的後山上種了滿山的果樹。在實中最精采的回憶，是有次周末和幾個同學上山偷採荔枝。正爬在樹上吃得不亦樂乎時，被一果農發現，他追得我們落荒而逃，把裝在身上的荔枝都跑掉了，不知東西南北地從山路的另一面跑下山，繞了一大圈才回到宿舍。

讀了兩個多月後，學期結束，把員林實中的成績單寄到花蓮中學，不久就收到花蓮中學的成績單及初中畢業證書。暑期中我考上了台中一中高一，我老弟考轉學也進了台中一中初三。在邱厝裡的空軍眷村共約一百多戶人家，只有我倆考進台中一中，當年母親可是得意的很。

我們搬家、插班借讀，全是靠了朋友的幫忙才如此快速順利完成，照常規走是不可能的，所以絕對是世界紀錄！真的是「在家依父母，出外靠朋友」。

在實中有機會接觸了一些當年從軍、復員的山東流亡學生，知道了一些當年山東「八聯中」師生的悽慘遭遇。我於一九六五年在金門八十四師一個砲兵連服了一年預備軍官役，我們的連長就是隨濟南第三聯中逃到澎湖，被迫從了軍。他後來考進陸軍官校，成績優異，選了砲科，到陸軍砲兵部隊後又被送往美國受訓，開了眼界。

他很照顧我這山東老鄉小弟，常跟我念叨家常、發牢騷。那年李宗仁前副總統從美國回歸大陸定居，連長跟我說大陸的經濟已開始蓬勃發展，重工業也已起步。我真是聽的一愣一愣，也開了眼界。

在員林實驗中學這短短的兩個多月，雖然刻苦，但對我的人生旅途，實在是獲益良多啊！

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