常州，一個座落於江蘇省的古老城市，以其豐富的歷史和現代化的融合著稱。在城市的喧囂之外，橫山靜靜地佇立，彷彿是一個時光的守護者，記錄著這塊土地上的千年變遷。

橫山，也被譽為「芳茂山」，古時它是一個美麗的綠色勝地，提供給古代文人墨客一個遠離塵囂的淨土。歲月流轉，橫山見證了無數的傳奇故事和歷史事件，逐漸地，這片土地也賦予了豐富的文化和傳統意義。而今，它已經成為了一個旅遊勝地，無數的遊客慕名而來，希望在這片古老的土地上找尋那失落的時光。

在橫山之巔，白龍觀矗立著。這座道觀的名字來源於一個古老的傳說：在很久很久以前，一位名為項氏的女子，在不小心食下仙桃後，懷孕並生下了白龍。這段傳說，隨著時間流傳，逐漸成為了當地的口耳相傳，也為白龍觀增添了一分神祕色彩。

白龍觀的建築風格古樸而典雅，每一個轉角、每一個廊簷，都充滿了濃厚的古風。寺內的香火鼎盛，每天都有無數的信徒來此參拜，希望得到神靈的庇佑。而在白龍觀的後院，更有一座吸引人的珍珠寶塔（見圖）。

這座寶塔的建造背後有一個非凡的故事。一位名為秦先生的外籍華裔 富商，曾在一次偶然的機會中，看到了錫劇「珍珠塔」。那個深沉的故事和美輪美奐的塔形，讓他產生了一個宏大的夢想：在橫山上建一座真正的、用珍珠裝飾的寶塔。

為了實現這個夢想，秦先生四處收集珍珠，甚至走遍了江河湖海。他不僅選取了最大的珍珠作為寶塔的主體，還精心選擇了各種形態各異的珍珠，作為寶塔的裝飾。這樣的匠心獨運，使得這座珍珠寶塔在建成後，立刻成為了橫山的一大亮點。

而寶塔內部更是令人歎為觀止。每一層都裝飾得金碧輝煌，牆上嵌滿了各種各樣的珍珠，映入眼簾的是一片片波光粼粼。秦先生為了確保每位參觀者都能有一個難忘的體驗，特意為寶塔設計了一個特殊的燈光系統，每當夜幕降臨，整座寶塔都彷彿被點亮了，成為了一座發光的珍珠寶塔。

這樣的寶塔，本應是秦先生的私人珍藏，但他覺得這樣的藝術品應該讓更多的人看到。於是，他決定將寶塔贈予白龍觀，成為了觀內的一部分。如此的大氣慷慨，也為他贏得無數的讚譽。

今天的橫山，不僅僅是一個旅遊勝地，更是一個歷史和文化的交匯點。

無論是白龍觀的古老傳說，還是珍珠寶塔的現代創意，都在這片土地上留下了深刻的痕跡。每一位踏上這片土地的遊客，都彷彿能夠穿越時空，體驗那一份古與今的融合之美。