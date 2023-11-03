因擔心女兒在國外不會講中文，遇到有合適的文章或照片，我會念給孩子聽，還會從報紙上點出簡單的文字，嘗試著教她中文。

每回看完報紙，女兒總是說「媽媽髒髒」，也不知為什麼，當年的報紙總是有無法乾透的油墨，一碰，手就髒了，我藉此機會教女兒什麼叫「書香與墨香」，從此看到報紙，女兒總是會說「香香」。正因為如此，女兒對中文的興趣一直不減，現在還能看中文，用中文寫信，世界日報 就是啟蒙讀物。

隨著時光的流逝，語言不再是問題， 世界日報也不再是我唯一的消遣；加上網路如此發達，全世界的消息在一個小小的手機上就立即可見，報紙上的「新」聞變成「舊」文，漸漸地與之漸行漸遠。

直到有一天，住在附近的一對夫妻要回台灣數個月，除了拜託我分點神幫他們看顧房子外，還要我們將送報人留在家門口的世界日報收起來，免得宵小發現門外有沒收的報紙而闖空門。

這下子，久違的刊物又在眼前出現，同樣的包羅萬象，同樣的生活必知都有報導。隨著世界局勢翻新，國與國之間的距離拉近，電子傳訊的速度極快，讓世界日報的資訊更寬闊，快速地將全世界重要事件納入報上， 滿載著生活所需要資訊。其中還有一點與過往不同的是，現在看報紙不再擔心會有黑手指。

每日有新鮮的世界日報可看，心情又回到當年對報紙的期待，雖然手機上看到的新聞會比報紙快，但手機可能會有很多駭客 發出假消息，而名聲昭著的報紙顧全自己的聲譽，印在白紙黑字的文章都經過驗證，更為可信。而且我已脫節很久的購物、旅遊信息，在報紙上容易找得到。最重要的是由喜愛寫作朋友所投稿的知性文章，又在眼前出現，彷彿是誤失的珍寶。當初不經意地丟了，而今出現，我捧著它一字一字地讀著， 沁入內心。

看著看著手癢，我想，來美國這麼多年，有很多的生活經驗無處訴說，一直用文章表達，藏在案牘電腦，雖然曾代表單位參加寫作比賽，僥倖得過獎，但大都數都只是自己的紀錄，不如試試看是否能登大雅之堂。於是根據報紙的徵文題目，寫一篇文章投稿，沒想到居然被編輯採用，這種興奮有如彩券中獎般，給了我很大的鼓勵，種下繼續努力的根源。

就這樣，每天做完早晨工作，泡杯茶或咖啡 ，有時還給自己準備一些點心，打開世界日報，閒情愜意地看報紙，覺得充實安心。再不久，報紙的主人就該回來，有個聲音在腦海轉著，「自己訂份世界日報吧，它帶給我的不只是生活報導，還有那一份知遇之情，當初世界日報讓我在他鄉異國踏出第一步，經過日轉星移，雖然我已經衣食無憂，但是它依然滿足我許多精神的需要，它不僅是一份報紙，它其實是我很需要的精神糧食。」