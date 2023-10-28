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穿越時空的寶物

徐夢陽

最近幫忙雙親整理老家，無意間打開一個鐵盒，鐵盒內有許多我與弟弟、妹妹從小到大的寶物，雖然現在已無法使用，但每個拿起來就是一個回憶、一段歷史。之所以還沒有斷捨離，也是仍有感情，趁著這次機會整理，將他們留影後再見。

我與弟弟、妹妹都很喜歡聽歌、哼歌，所以從卡帶時期就蒐集許多歌星的卡帶，例如陳小春李玟、吳宗憲、周蕙等。現代人用網路、用手機，簡單搜尋就可以找到許多歌曲，但當時要聽歌，至少要有一台隨身聽或錄放音機。我與弟弟、妹妹都認真存下每天的零用錢，然後去買自己喜歡的卡帶，每片都是我們的寶物。

進化到了CD階段，約莫是我們國、高中的時期，那時候也努力打工存錢，買了很多張CD。見到現在電腦、汽車等，幾乎沒有播放CD的裝置，光碟片也被這個時代漸漸淘汰，拿起這些唱片，不禁有點心酸，卻也驚嘆時間居然這麼快。

而另一個我們最喜歡的寶物，就是GAME BOY掌上型遊樂器（見圖），小時候只要有一台，帶到班上去，就會成為班上的風雲人物。那時候堂哥知道我很喜歡，於是便給了我一台，我得以玩自己喜歡的三國志，還有後來的寶可夢遊戲；在那些漫長的寒暑假，算是過得很充實，無論是跟朋友一起討論遊戲關卡還是破關經驗，都是回憶。

長大後，手機逐漸成為一種聯絡工具。除卻家用電話、寫信，手機從黑金剛做成精緻化，從一開始的小海豚，變成後來的數位手機。彼時網路並不盛行，只要能通話吃到飽，或是傳訊息，就已經功能俱足。後來手機可以拍照、攝影，到逐漸可以上網，還有看影片與聽歌，直到現在，幾乎已人手一機，手機外型急遽變化。

這個鐵盒發現的寶物，讓我與弟弟、妹妹回憶了一下午，幾乎沒什麼整理，都在談論那些卡帶、CD購買時的心情，以及那時候的歌曲有多好聽。拿起GAME BOY掌上型遊樂器，也說起當年如何不靠秘笈就可以破關，每個人都說得一口電玩經。最後，看到每隻保存良好的手機，有些電信公司仍存活，有些被淘汰，都是歲月的痕跡。而終究這些東西仍要斷捨離，只剩回憶不會。

陳小春 李玟

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