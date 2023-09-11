柬埔寨古稱吳哥，建立於西元八○二年，創造了燦爛而獨特的吳哥文明，直到西元一四三一年被暹羅可泰王朝入侵，棄城逃入熱帶密林，這個王朝連同它創造的吳哥文明，從此消失於歷史埃塵和熱帶密林中，不為世人所知長達五百餘年，直到二十世紀被法國考古隊偶然發現才重見天日，給吳哥文明蒙上一層神秘面紗，吸引世界的目光，也深深地吸引著我。在一個風和日麗的春天，我懷著極大的興趣登上飛往柬埔寨的飛機。

遊覽完恢弘巍峨的聖劍殿以後，去遊「十二生肖塔」。我有些驚訝，心想，柬埔寨也有十二生肖？但不知他們的十二生肖跟中國的是不是一樣，也是鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬？到景點後一定要好好看看。

到景點後才發現，我犯了望文生義的錯誤，這所謂十二生肖塔，與生肖沒有半毛錢關係。

十二生肖塔是十二座小塔（見圖），在鬥象台對面密林中，呈一字形等距離迤邐排開；有的塔已經損毀，有的則保存完好。既然與生肖本身沒有關係，那它們是做什麼用的呢？

說出來您可能會驚掉下巴：斷決疑案用的。塔怎麼斷案呢？在塔內審案？不是，審案是在公堂並不在塔內。具體做法是：遇到兩家爭訟，是公說公有理，婆說婆有理，又各自有各自的證據，甚至證人，審判官分不出對錯，辨不清曲直。便將爭訟二人，各關進一座小塔內，不許親屬接近小塔，更不得探視，以防通風報信，暗中作弊。

關一二日，最多三四日，無理的一方必出現症狀，或身上紅腫生瘡，或咳嗽發燒，或腰背臟腑疼痛，或失智 囈語……等等，不一而足。而有理的一方則安然如常，沒有任何症候出現。據說，用這個方法斷案非常準確，絕無差錯，稱為「天獄」。是上天神的判決豈能有錯？應了「暗室虧心，蒼天有眼」、「離地三尺有神靈」的偈語。

用這樣的方法來斷案，在現代人看來有些荒唐可笑，我以為是旅行社為吸引遊客杜撰出來的。但是，後來我在「真臘風土記」一書中找到了相關記載，證明不是旅行社的杜撰，而是歷史事實。

書中是這樣寫的：「……兩家爭訟，莫辨曲直。國宮之對岸有小石塔十二座，令二人各坐一塔中。其外，兩家自以親屬互相提防。或坐一二日，或坐三四日。其無理者，必獲症候而出，或身上生瘡癤，或咳嗽發熱之類。有理者略無纖事。以此剖判曲直，謂之天獄。蓋其土神之靈，有如此也。」

與導遊講的完全一致，只是把白話改成了文言。

「真臘風土記」作者周達觀，是元朝人浙江溫州人，元成宗元貞元年（公元一二九五年）奉命隨使團出使真臘，也就是現在的柬埔寨，住了將近一年的時間。書中記述的大都是親眼所見，親耳所聞，非道聽途說和主觀臆想，應該是真實可信的。

值得一提是，書中說有十二座小石塔，並沒說是十二生肖塔，沒有與十二生肖有關的任何文字。中國人都與十二生肖有關，人人都有一個生肖，如果十二小塔是生肖塔，他是絕對不會忽略的。我據此推斷，「十二生肖塔」之說，很可能是後人附會上去的。