家祭簡單隆重，沒有冗長的演講，更沒有吹笙鳴琴，大夥親切而傷感地話家常。當滿面哀戚的阿坤走進靈堂時，我們兩位來自加州 的不速之客立刻上前去迎迓，她驚訝地說不出話來，強自鎮定後，緊摟著我們，暫且拋下了傷痛。這會兒， 我真不得不為阿如的巧思按上滿滿的讚。

在裊裊香火中細數當年，想起乾媽曾經陪我置辦龍鳳被、棉襖。一位慈祥和藹的母親，經歷了一段坎坷的逃難後，盡心地培育了三個兒女，還伸出手來攙扶了我一把。在蓋棺前，我們繞著走了一圈，乾媽躺在精巧的盒子裡，安詳地等待催發的號角。那年來美來我家小住，臨行放了一串金飾在枕頭下，我匆匆趕來送行，竟然忘了捎些紀念品，滿懷歉意地摘下了長長一串蘭花放在乾媽胸前。家屬們陸續取下玫瑰花順序排列，一家人迤邐而行，送了乾媽最後一程。

凜冽的海風吹拂著新興的建築K11，也安撫著陳舊的陋巷。幾十年來，各據一方的三姊妹居然能齊聚一堂，勾肩搭背地逛著尖沙嘴、彌敦道，甚至跨海到中環。隆隆車聲中，想起那年，四個年輕人頂著八號風球穿梭在五光十色的都會中。彼時，我們加起來不及一百歲，眼下，送走了將近百歲的乾媽，緣起緣滅，歲月被剪成了碎片，在回憶中起舞，青春易逝，我們依然在彼此的真情中覓取新生的力量。

香港 是個時尚和飲食界獨領風騷的都市，作為國際自由貿易中心，她更是財經的樞紐。曾經是古典而優雅的維多利亞車站，如今只剩下一座孤單的樓層，四周充斥著新的建築和商店，在維護傳承中開啟了新世界的通道。

清晨，走進鬧區茶樓，我們倆毫不客氣地各取所好，選定了粗細餛飩，飽滿的蝦仁和彈性特佳的麵條溜進胃裡作了晨操後，信步走入尖沙嘴，精緻的茶點揭開了眼簾，妥貼地溜入食道。華燈初上時，進了寧波會館，一道酥脆而精美的菜餚被一掃而光後，才知道那是「臭豆腐」。老金和阿坤殷殷地敬菜，讓我們從舌尖上找回了那沉寂已久的鄉情。

飲饌辭典中除了港式飲茶，幾乎找不出香港菜的代表，然而，各類名菜在此發揚光大。老金如數家珍地細述典故，咀嚼著那些潛藏在各種珍饈中的文化底蘊，是一種無上的享受，席間欣賞老金和服務生、領班的互動，彷如跌入軟紅十丈的上海灘，每一句噓寒問暖間都能激起陣陣歡笑和喝采。阿坤在一旁，皺著眉頭嘀咕著：「話真多」。老金說他這輩子就欠了阿坤，我們邊吃著邊點頭，欠債的事慢慢再議吧！作為誼女，一直被乾爹、乾媽呵護著，如今，老金和阿坤又延續情誼，我才真是債台高築。

短暫香港之行卻滿載了親情和友情，揮別之際，我忍不住探頭再瞧一眼，雲層裡飄盪著乾媽的微笑。真心感謝她選擇了疫情 之後撒手，容我們相聚相依，乾媽也就此長存於心。機艙下，香港，一點一滴地聚攏，變小，小得剛好卡在心尖上。