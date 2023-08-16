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罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

千山萬水情(上)

魯秋琴

愛是唯一可以超越時間與空間的元素，儘管我們一直不斷地邁向終點，卻依然能在彼此的扶持中找到溫暖。

我和阿如各自捧一杯咖啡，盯著窗簾後的街頭，一切都在甦醒中，我們的思緒也是。香港在千變萬化中維持著絕世風華，見證了改革開放，經歷了回歸，機場也從啓德遷到大禹山；一個彈丸大小的地方，躍上了女王的王冠，又儀態萬千地走入摩登世紀。

許多年前，我們就職於航空公司，每天清晨，在航廈小福利社中，各捧一杯牛奶，開啓一天的話匣子，多半是她說，我聽。除了牛奶換成了咖啡，我們也不再是當年那個懵懂的女孩，兩個人聊天的姿態和腔調都沒變，還是她說，我聽。

那一年，收到被派往泰國受訓的通知，在香港停留的七十二小時，公司訂好了旅館，阿如仍然很慎重地把她的姨媽地址交到我手上，盯著我放進了皮夾。一小時的飛行把我帶進一個截然不同的國度，旅館服務生說的話我一句也沒聽懂，只好努力找尋阿如的紙條，拿起電話，聽到了一句純正的普通國語，感動得差點流淚。半個時辰不到，一家人就站在面前，拯救我這位素昧平生的台胞。

在航空公司待了三年，來回去了香港幾次，阿如的姨媽成了我的乾媽，姨丈成了我的乾爹。我有了乾姊阿坤，乾姊夫老金和乾弟阿華、阿強，像擁有了自己的船塢，隨時都可以靠岸休息。

考了托福預備赴美深造時，乾爹特地打造了一座「一帆風順」，望著那即將啟航的帆船，念及這一份情誼，不禁舉步維艱。逐漸地，大夥各自有了小家庭，每艘船都泊在自己的小港灣中，再也無法來去自如了。每逢節慶，我依然執著地寄上一份祝福，遺憾的是乾爹在忙碌倥傯中離世，我竟無法趕上告別式。

阿如住在南加，偶爾來北加和我相聚，香港的親人動態一直是我們津津樂道的。正月初，我接到阿坤的短訊，「媽媽去世了，因為還在農曆的過年期間，不打算驚動親友。」平平實實的幾個字，反映出阿坤的個性，一肩挑起照顧兩老的擔子，無怨無悔地陪護，似乎也不想打擾我們。

那條短訊卻像一道閃電，激起了南北加的波濤。經過一番熱烈討論，決定放下手邊的瑣事，用一場意外的相見歡去化解那濃郁的失落。我們悄悄地訂了機票，躡手躡腳地潛入香港，惟恐洩漏了行蹤。下榻的旅館在彌敦道附近，錯綜複雜的街道上充斥著熙來攘往的人群，我們很自在地溜躂著，每一條街的商號都類似，差點兒迷了路，彷彿走入關家倩的「蘇絲黃的世界」。在某些角落，香港依然沒有變。

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