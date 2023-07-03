伊人何處 萬里關山(上)

一九四九年是一個悲涼的時代，外患方休，內戰又臨。對苦難的中國而言，這是一個妻離子散的年代。我從父親當年的日記中，更能感受到在那個時代的風浪中，愛情的果實並非完全靠上天注定，這種緣分也需要自己積極地去爭取。

一九四五年八月十四日，日本宣布無條件投降，抗日戰爭結束。父親卸下戎裝，轉入警界。在廣州第二警官學校受訓後，於一九四八年，分派到故鄉湖北武昌警察 局任職，負責巡視及考核各分局的業務情況，除了上班輕鬆之外，尚可在家侍奉祖母。尤其認識了在武漢 大學念書的小同鄉王仁慧小姐（現在的家母）後，受到愛情的滋潤，生活更是安定愉快，不論為公為私，經常往武漢大學方向跑。比起八年抗戰的軍旅生涯而言，有如在天堂。

可是上天就是愛捉弄人，好景不常。國民政府在徐蚌會戰失利，一九四九年夏初，共軍渡江直逼武漢。父親非常珍惜與女友的緣分，遂於一九四九年五月十五日與王小姐訂婚，但由於國共局勢遽變，父親當時就要面臨去留的抉擇。幾乎所有的長輩都主張父親留下，只有他的母親與未婚妻不加阻攔。

最後父親的抉擇是基於幼時母訓，為人首重「氣節」，不事二主，且自幼熟背「正氣歌」，因此決心離鄉別母，遠走天涯。並與未婚妻約定，她繼續完成大學學業，而他先到香港 找到落腳點後，再回來接她。

不料這一次的離鄉，改變了他的一生及後代子孫們的命運。由於政局的影響，當時粵漢鐵路已經停駛，父親只好繞道到漢口乘木船經新堤、監利，再轉火車。這一帶是國共兩軍對峙的緩衝地區，未婚妻目送愛人上船，頻頻揮手道別。父親進入國軍防區後，換上軍裝。次日隨離散軍人、軍眷、傷兵等，坐上火車，黯然南下廣州，再轉香港。

父親在抗戰後期任廣陽區挺進中隊隊長時，曾斷斷續續與日軍在萬山群島一帶作戰，及在香港、澳門做情報工作，在香港有些人脈，環境也還算熟悉。由於未婚妻學的是農業經濟，他也愛好大自然，遂在新界的鄉下地區與友人合租了一個農場，等未婚妻畢業後南下重新創業。

可是父親一直焦急等待，已經夏去秋來，毫無音訊。後來才知道她畢業後被分派到東北去了，父親知道這個消息後，精神大受打擊，身體也逐漸消瘦。思量再三，排除親友們的強力勸阻，解鈴還需繫鈴人，決定走一趟東北直接去找未婚妻，了解真正的原因，並希望能夠相偕南返。

一九五○年九月十九日，父親從香港乘火車北上，踏上關外尋妻之旅。從朋友們揮別的神情中，可以看出他們在「搖頭嘆息憐我痴」，然而父親深深為他們的友情感動，感受到人間尚有溫暖。到了廣州，逗留一天訪友，乘粵漢鐵路火車到武漢。從親友處獲悉未婚妻的工作單位和地址後，即轉乘京漢鐵路火車繼續北上。時值中秋，也是祖母去世後的第一年冥壽，父親望著窗外的一輪明月，心中默禱，期望祖母在天之靈，保佑他關外之行一路平安、如願以償。