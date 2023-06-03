出門旅遊都是愉悅的，如果遇到開心的人和事，那就喜出望外了。一次參觀維吉尼亞州 的煤礦廠區，導遊是位非裔青年，很會搞笑。他抓住一名小孩就問他猜謎語：「What is a dear without eyes?」小孩答不出來，媽媽也幫不上忙，就隨口說：「No idea.（不知道）」，導遊答：「Bingo! 答案就是no eyes dear。」

快到結束時，一個遊客問了一個簡單的問題，導遊故作可憐狀說道：「我今天才上班，背了一百個問題的答案，你卻問到第一百零一個問題，答不出來，會被老闆開除！」惹得全場大笑。

去加拿大班夫（Banff）遊覽，導遊知道全車都是華人，想吃中國食物，就說：「一路都是西部鄉下，要吃中餐很難，只有『牡丹樓』比較方便。」大家都雀躍不已，那可是在加州 屋崙有名的粵菜餐廳。然後他又慢條斯理地說：「是粵語的『麥當勞』。」大家又被消遣。

在機場候機室，一位英俊的老美飛行員，帶領全機組員經過，宣稱：「謝謝大家搭乘我的飛機，我們一定會竭誠服務。據了解氣象不是很好，並請包涵這是我的第一次駕駛……」當時，許多乘客就臉色大變議論紛紛，他接著偷笑說：「別誤會，我是老駕駛，只是執行今天的第一次班機。」大家才知道被機長捉弄了。

到俄羅斯旅遊，導遊警告不可嬉笑，過海關要嚴肅以待。排隊到我時，海關是位金髪碧眼的美女，正想著艷福不淺，故作瀟灑地走了過去。只見一雙犀利的眼光，板著一張撲克面孔，沒說一句話就是盯著我看，不到五秒鐘，我卻嚇出一頭汗，蓋了章轉身就跑，艷麗美夢立刻成為泡影。

導遊說在俄國 女孩子不可以笑，否則會被認為是不莊重，她自己是在留學英國時，花了兩年的時間學習如何笑。聽來真是可悲，心想我若生活在沒有笑的世界，我能活得下去嗎？

從聖彼得堡到莫斯科沒有高速公路，一條三線道來回各占一道，中間則是交換車道。途中導遊說俄國酒店較差，大家心裡要有準備，當巴士停在一幢百年破舊老農舍時，大家臉都綠了。片刻後，導遊大笑說，這是她的惡作劇。誰說俄國人沒有幽默感？真正的住宿是一家觀光農莊，非常舒適。

旅遊從成都走「國道三一八川藏線」是終生難忘的回憶，高原、雪山、氂牛、廟宇、僧侶、虔誠的教徒，讓絕美的風景中散發著一股神祕的氣息。

「觀音寺」是相當著名的景點，一排排藏傳佛教的佛塔建築雄偉，聲名遠播遊人不斷。撇見一位漂亮的洋妞剛走上階梯，就有一位藏族頑童大聲說英文髒話，我和洋妞不約而同地大聲喝斥，頑童一見大勢不妙，轉身拔腿就跑，我立刻就追。

只見洋妞如一道閃光就追到，我抓著頑童的衣領，說道：「誰教你說髒話？」快對女士說「I am sorry, never again!」小鬼頭機伶立馬照說，還鞠躬後就想溜走，我說：「回來！」掏出一塊糖果棒給他，說：「給我記住了。」他一愣回神後說：「我弟弟沒說髒話，可以給糖嗎？」我說如果教他說「Hello, welcome.」就可以吃。洋妞和我都笑了，佩服小鬼的機靈。

她名叫克莉斯蒂納，來自瑞士參加自行車旅行團，從雲南香格里拉騎上來的，在瑞士出門就是高山，所以這四千公尺的高度不算回事，相當厲害。由於旅程方向相反，互道再見就分離。人生就像是水中浮萍，相聚就是緣，相離是命。