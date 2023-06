出門旅遊都是愉悅的,如果遇到開心的人和事,那就喜出望外了。一次參觀維吉尼亞州 的煤礦廠區,導遊是位非裔青年,很會搞笑。他抓住一名小孩就問他猜謎語:「What is a dear without eyes?」小孩答不出來,媽媽也幫不上忙,就隨口說:「No idea.(不知道)」,導遊答:「Bingo! 答案就是no eyes dear。」

快到結束時,一個遊客問了一個簡單的問題,導遊故作可憐狀說道:「我今天才上班,背了一百個問題的答案,你卻問到第一百零一個問題,答不出來,會被老闆開除!」惹得全場大笑。

去加拿大班夫(Banff)遊覽,導遊知道全車都是華人,想吃中國食物,就說:「一路都是西部鄉下,要吃中餐很難,只有『牡丹樓』比較方便。」大家都雀躍不已,那可是在加州 屋崙有名的粵菜餐廳。然後他又慢條斯理地說:「是粵語的『麥當勞』。」大家又被消遣。

在機場候機室,一位英俊的老美飛行員,帶領全機組員經過,宣稱:「謝謝大家搭乘我的飛機,我們一定會竭誠服務。據了解氣象不是很好,並請包涵這是我的第一次駕駛……」當時,許多乘客就臉色大變議論紛紛,他接著偷笑說:「別誤會,我是老駕駛,只是執行今天的第一次班機。」大家才知道被機長捉弄了。

到俄羅斯旅遊,導遊警告不可嬉笑,過海關要嚴肅以待。排隊到我時,海關是位金髪碧眼的美女,正想著艷福不淺,故作瀟灑地走了過去。只見一雙犀利的眼光,板著一張撲克面孔,沒說一句話就是盯著我看,不到五秒鐘,我卻嚇出一頭汗,蓋了章轉身就跑,艷麗美夢立刻成為泡影。

導遊說在俄國 女孩子不可以笑,否則會被認為是不莊重,她自己是在留學英國時,花了兩年的時間學習如何笑。聽來真是可悲,心想我若生活在沒有笑的世界,我能活得下去嗎?

從聖彼得堡到莫斯科沒有高速公路,一條三線道來回各占一道,中間則是交換車道。途中導遊說俄國酒店較差,大家心裡要有準備,當巴士停在一幢百年破舊老農舍時,大家臉都綠了。片刻後,導遊大笑說,這是她的惡作劇。誰說俄國人沒有幽默感?真正的住宿是一家觀光農莊,非常舒適。

旅遊從成都走「國道三一八川藏線」是終生難忘的回憶,高原、雪山、氂牛、廟宇、僧侶、虔誠的教徒,讓絕美的風景中散發著一股神祕的氣息。

「觀音寺」是相當著名的景點,一排排藏傳佛教的佛塔建築雄偉,聲名遠播遊人不斷。撇見一位漂亮的洋妞剛走上階梯,就有一位藏族頑童大聲說英文髒話,我和洋妞不約而同地大聲喝斥,頑童一見大勢不妙,轉身拔腿就跑,我立刻就追。

只見洋妞如一道閃光就追到,我抓著頑童的衣領,說道:「誰教你說髒話?」快對女士說「I am sorry, never again!」小鬼頭機伶立馬照說,還鞠躬後就想溜走,我說:「回來!」掏出一塊糖果棒給他,說:「給我記住了。」他一愣回神後說:「我弟弟沒說髒話,可以給糖嗎?」我說如果教他說「Hello, welcome.」就可以吃。洋妞和我都笑了,佩服小鬼的機靈。

她名叫克莉斯蒂納,來自瑞士參加自行車旅行團,從雲南香格里拉騎上來的,在瑞士出門就是高山,所以這四千公尺的高度不算回事,相當厲害。由於旅程方向相反,互道再見就分離。人生就像是水中浮萍,相聚就是緣,相離是命。